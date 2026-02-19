Video | Hombre que se identificó como “therian-rata” fue capturado por robar en Bogotá

Lo que comenzó como una particular tendencia de identidad digital en países como Alemania, Argentina, México y ahora Colombia, ha dado un salto violento que trasciende los límites de la conducta humana, poniendo la vida en peligro. Le puede interesar: Los jóvenes therians: se creen animales, aúllan en plazas y acumulan denuncias por mordeduras El fenómeno de los therians —personas que se identifican subjetivamente como animales— ha pasado de los videos virales en espacios culturales a los reportes policiales tras un reciente e inusual incidente en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

La situación ocurrió en el barrio Costa Azul. Allí, la comunidad interceptó a un hombre que, según los testigos y las autoridades, se autodenominó como “therian-rata”, quien, según información preliminar, habría robado un teléfono celular a una joven en plena vía pública. Este sujeto, al parecer, no actuaba solo, pero su acompañante, según las autoridades, logró huir del lugar, por lo que solo el “therian-rata” fue acorralado por un grupo de cinco personas que atendieron la situación. Sin embargo, la detención no fue pacífica.

Antes de ser entregado a las autoridades, el señalado delincuente fue blanco de agresiones físicas por parte de los transeúntes, un acto que vuelve a poner sobre la mesa la recurrente problemática de la justicia por mano propia en la capital y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

La ironía en las redes sociales sobre el caso

La captura del “therian-rata” desató una gran cantidad de comentarios en diferentes redes sociales y plataformas digitales, donde la identidad del implicado se convirtió en el eje de las burlas y la crítica social.

Momento en que las personas detuvieron al “therian-rata”. FOTO: Captura video de redes sociales @ColombiaOscura

Entre las reacciones destacaron mensajes como: “Jajajajajajaja ‘therian rata’. Buena esa. Y, a la próxima, que NO queden en la grabación los rostros de los buenos ciudadanos que le dan su recalibración cognitiva a esos ‘therian ratas’”, “Rata sí es”. Otros comentarios criticaron directamente a las autoridades locales por la inseguridad en la ciudad: “No hay políticos, no hay policías, no hay alcalde, no hay nada, solo una red de políticos mentirosos y ladrones, instituciones que extorsionan al pueblo”. Mientras que un sector de la audiencia utilizó el caso para ironizar sobre el movimiento “therian”, otros advirtieron sobre el peligro de estigmatizar a toda una comunidad por las acciones delictivas de un individuo que instrumentaliza o utiliza estas etiquetas para justificar sus delitos.

Antecedente de la Cinemateca: ¿Los therians llegaron a Colombia?