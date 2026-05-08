Tragedia en centro comercial de Bogotá: hombre de 29 años murió tras el desplome de un ascensor desde un cuarto piso

La jornada laboral de este viernes 8 de mayo en el occidente de la ciudad se vio sacudida por un accidente fatal que terminó cobrando la vida de un ciudadano.
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En el centro comercial Nuestro Bogotá, ubicado en el barrio Álamos de la localidad de Engativá, un hombre de aproximadamente 29 años perdió la vida luego de que el elevador de un restaurante colapsara desde el cuarto piso.
La emergencia, reportada en las primeras horas de la mañana, movilizó a los organismos de seguridad hacia un establecimiento privado del complejo.