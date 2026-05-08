Germán Vargas Lleras, las veces que la muerte lo rondó

La muerte rondó varias veces a Germán Vargas Lleras antes de alcanzarlo este viernes. Primero llegó escondida en un libro bomba; luego, en un carro cargado con explosivos; años después, en el aire inestable de un helicóptero que casi cae sobre unas viviendas en Nariño. También apareció en su salud, bajo diagnósticos que pusieron a prueba a uno de los políticos más resistentes, temperamentales y persistentes de las últimas décadas en Colombia.
El 13 de diciembre de 2002, Vargas Lleras abrió un paquete de Navidad dentro de su oficina en el Congreso de la República. Era senador y uno de los dirigentes más visibles de la oposición armada contra las Farc y del naciente uribismo. El regalo parecía un libro, pero adentro había explosivos.