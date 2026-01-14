La historia detrás de las caleñas que destaparon una red de explotación sexual en Noruega

Chilari Dayana Hernández Díaz lloraba mientras un agente le leía sus derechos. Estaba rodeada de policías, acusada de trata de personas. Su rostro descompuesto contrastaba con el que, durante meses, mostraron las jóvenes a las que había convencido de que Europa era la salida a una vida mejor. Meses antes, esas mujeres también habían llorado, pero no frente a una cámara ni a un juez, lo hicieron en silencio, lejos de casa, atrapadas en un país extraño.

La captura de esta mujer y de otro hombre señalado de integrar una organización que explotaba sexualmente a mujeres vulnerables recorrió el país. Pero detrás del comunicado oficial de las autoridades hay una historia de valentía, amenazas y explotación.

Según la Fiscalía, Hernández Díaz no era una reclutadora más. Era una de las figuras clave de una estructura criminal transnacional que se dedicaba a captar mujeres en condiciones de vulnerabilidad y enviarlas a Oslo, Noruega, donde terminaban sometidas a explotación sexual.

Todo empezaba en los barrios más golpeados por la pobreza. En ambientes donde escasean las oportunidades y sobran las deudas, aparecía esta mujer que se presentaba como empresaria. Prometía viajes, contratos, salarios en euros. Decía que Noruega era una puerta abierta, que el frío se compensaba con el dinero y la estabilidad. A cambio, pedía confianza.

La mujer conocía bien ese mundo. Este diario pudo establecer que, antes de convertirse en reclutadora, ella misma había sido explotada sexualmente en Oslo y que, incluso cuando empezó a llevar a otras mujeres al país, continuó ejerciendo actividades sexuales en paralelo.

