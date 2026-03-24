Esta sería la hipótesis sobre la muerte de la hermana de Dilan Cruz en accidente en Bogotá

Las autoridades continúan con la investigación por la muerte de Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz Medina, quien estuvo involucrada en un accidente de tránsito el pasado 20 de marzo en el sur de Bogotá.

El caso ha generado profunda conmoción, no solo por la forma en que murió Mayerly mientras se desplazaba por la calle 26 Sur con carrera 72 (localidad de Kennedy), sino también porque representa otra tragedia para la familia de este joven que fue protagonista de las protestas de 2019.

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Por el momento, existe una hipótesis de las autoridades sobre las causas que habrían llevado al fallecimiento de Mayerly, de 22 años, quien al momento del accidente transitaba en una motocicleta de placas GKV13H, en un hecho en el que también estuvo involucrado un vehículo de servicio público.

Si bien las causas aún son materia de investigación, la principal versión preliminar indica que la joven habría estado transitando entre vehículos al momento del hecho, lo que habría provocado una posible pérdida de equilibrio y posteriormente el accidente, según revelaron a El Espectador.

Cabe recordar que la hermana de Dilan fue trasladada en estado crítico ese mismo día a la Clínica Medical en la localidad de Kennedy, donde permaneció luchando por su vida durante varias horas hasta su muerte el 21 de marzo.

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Durante el tiempo en que permaneció en el hospital, su familia hizo un llamado a la solidaridad a través de redes sociales, invitando a unirse en oración por la recuperación. Denis, una de sus hermanas, expresó en un video que Mayerly tenía varias partes del cuerpo comprometidas debido a la gravedad del accidente.

“Yo sé que todos los pacientes son importantes, pero en esta ocasión lo que pido es que no vaya a haber espacio para negligencias, errores y descuidos”, dijo la familiar, al mismo tiempo en que pedía oraciones por la salud de la joven.