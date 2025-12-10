x

“Hemos perdido apoyo de la Fiscal”: ¿Petro tenía a Camargo metida en el bolsillo?

El mandatario terminó reconociendo la veracidad del escándalo de las disidencias, pero desvió el foco para cuestionar a la fiscal general, a quien señaló de haber retirado su apoyo por miedo a una posible inclusión en la Lista Clinton.

  • El presidente Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo tuvieron un cruce de señalamientos en medio del escándalo por los archivos de Calarcá. La propia fiscal dio cuentas del caso ante la Corte Suprema. FOTOS: COLPRENSA
El Colombiano
hace 8 horas
Lo que comenzó como una luna de miel institucional hoy se parece más a un matrimonio roto. Al presidente Gustavo Petro, fiel a su costumbre, le está costando mantener una relación en buenos términos con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, cuando parece que algunas investigaciones contra su Gobierno se mueven. Hace apenas dos años celebraba su elección como un triunfo propio; hoy, ambos se mueven entre dardos cruzados y recriminaciones.

El capítulo más reciente ocurrió este miércoles. En la red social X, Petro insinuó que el Gobierno había perdido el apoyo de la fiscal —como si esa fuera su función—, y lo hizo al referirse al proceso de paz con la disidencia liderada por alias Calarcá.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto”, dijo.

Entre esas embestidas públicas y las críticas por el manejo del expediente de Calarcá —los archivos hallados en dispositivos incautados hace más de un año— transcurren los días de la fiscal Camargo.

Encuentro en la Corte

Según fuentes, en la Corte Suprema se habló incluso de cierto sinsabor por lo que algunos magistrados perciben como inacción frente a un caso explosivo para el país, como lo es la posible infiltración de esa disidencia en el Gobierno y en las Fuerzas Militares. Ese malestar derivó en una convocatoria urgente a la fiscal para una reunión extraordinaria que, según se filtró después, terminó sin sobresaltos.

Antes de eso, había otro malestar rondando a los magistrados de la Corte. El encuentro, que finalmente se llevó a cabo ayer en la mañana, estaba inicialmente agendado para el 3 de diciembre, pero un viaje de Camargo a La Haya en los Países Bajos obligó a cambiar la fecha.

El cónclave fue discreto y sin comunicados oficiales, tuvo lugar en un salón de la Corte al que pocos suelen entrar sin invitación. Más que una cita planeada, pareció una reunión convocada para tomar la temperatura institucional. Camargo fue recibida por la presidenta de la Sala Penal, Myriam Ávila, quien encabezó la conversación.

Aunque la misma Corte Suprema anunció que la reunión no se realizó antes por compromisos internacionales previamente adquiridos por la fiscal, dentro del alto tribunal hubo quienes consideraron la cancelación un desaire en un momento extremadamente sensible. Otros magistrados, sin embargo, optaron por quitarle dramatismo y defendieron que la sala no está para crisis, sino para garantizar puentes.

Lo cierto es que, durante casi dos horas, Camargo expuso el estado del caso de alias Calarcá, detalló avances, obstáculos y líneas de investigación, y escuchó preguntas directas de los magistrados.

Algunos magistrados querían una explicación directa sobre por qué, pese a que el material probatorio extraído de los teléfonos celulares incautados a la disidencia estaba en poder de la Fiscalía desde hace más de un año, no se habían adoptado medidas o acciones, al menos de carácter preventivo. La inquietud no era menor. Para ciertos sectores de la Corte, el silencio procesal frente a información tan sensible alimentó la percepción de que el caso avanzaba a cuentagotas, pese a su trascendencia institucional.

Frente a esas dudas, la fiscal reiteró lo que ya ha sostenido públicamente. Que la información hallada en los dispositivos es vasta, compleja y exige análisis profundos por parte de los equipos técnicos antes de poder traducirse en decisiones judiciales.

Además, explicó que no se trata solo de revisar archivos o comunicaciones, sino de reconstruir estructuras, roles, flujos de mando y contextos operativos que permitan diferenciar entre datos en bruto y evidencia judicialmente sólida.

Aun así, la fiscal recordó que parte de ese material ya permitió acciones concretas. Entre ellas, la captura de varios integrantes del grupo disidente vinculados al atentado contra un helicóptero del Ejército en Amalfi, Antioquia.

Con ello buscó demostrar que el caso no está quieto, sino que se mueve con cautela para evitar errores que puedan comprometer investigaciones de largo aliento.

Otro de los temas que ocupó un lugar central, y quizá el más delicado del cónclave, fue la posible conexión entre alias Calarcá y el general Juan Miguel Huertas. Camargo habría explicado que las indagaciones siguen su curso y que el despacho trabaja en esclarecer si las menciones al oficial en los dispositivos obedecen a contactos reales, a referencias indirectas, entre otras hipótesis.

Corrupción en la UNGRD

La fiscal también se abrió espacio para hablar del escándalo de la UNGRD, otra investigación que sigue escalando judicial y políticamente.

En las últimas semanas, el ente acusador imputó cargos a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a quienes señala como presuntos articuladores de utilizar recursos públicos con el fin de asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas del Gobierno. A esto se suma el llamado a juicio del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, hoy prófugo en Nicaragua, y la imputación de cargos contra el excanciller Álvaro Leyva, en un proceso aparte por irregularidades en la licitación de pasaportes durante 2023.

Tras dos horas de reunión, Camargo salió brevemente a hablar con los medios. Allí le preguntaron por la afirmación de Petro en X, donde sostuvo que “ya no lo apoya” y aseguró que sus decisiones en los casos de disidencias estarían condicionadas por un supuesto temor a ser incluida en la lista Clinton, como le ocurrió a él.

“Yo tengo que decir que a mí no me gusta el trino; efectivamente me parece que no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa. Yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente y no sé de dónde toma esa información”, respondió Camargo. Y agregó: “la Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno nacional”.

Sobre el señalamiento de un presunto miedo a represalias por parte de Estados Unidos dijo que “la única preocupación que yo tengo con las autoridades norteamericanas es poder presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales, que es lo que venimos haciendo de manera muy juiciosa y muy ordenada”.

