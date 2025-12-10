“Hemos perdido apoyo de la Fiscal”: ¿Petro tenía a Camargo metida en el bolsillo?

Lo que comenzó como una luna de miel institucional hoy se parece más a un matrimonio roto. Al presidente Gustavo Petro, fiel a su costumbre, le está costando mantener una relación en buenos términos con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, cuando parece que algunas investigaciones contra su Gobierno se mueven. Hace apenas dos años celebraba su elección como un triunfo propio; hoy, ambos se mueven entre dardos cruzados y recriminaciones.
El capítulo más reciente ocurrió este miércoles. En la red social X, Petro insinuó que el Gobierno había perdido el apoyo de la fiscal —como si esa fuera su función—, y lo hizo al referirse al proceso de paz con la disidencia liderada por alias Calarcá.