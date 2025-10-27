“Hay un ataque sistemático del Gobierno Petro a las decisiones de los jueces”: magistrado Hermens Lara

Tras el fallo de absolución del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el presidente Gustavo Petro publicó varios mensajes en la red social X criticando la decisión de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Contexto: Punto por punto, así se desmontó la teoría de la Fiscalía y la juez en el caso Álvaro Uribe
El jefe de Estado dijo que supuestamente el fallo “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.
Se trató de una clara interferencia en la separación de poderes públicos, pero también es una contradicción porque el presidente Petro dijo “respetar” las decisiones de los jueces cuando, en primera instancia, la jueza Sandra Heredia condenó al expresidente Uribe.
Ante estos pronunciamientos, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermens Darío Lara, en entrevista con EL COLOMBIANO expresa su profunda preocupación por el comportamiento del mandatario y señaló que esos ataques son sistemáticos. Lara es, además, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, pero de una sala distinta a la que tomó la decisión de absolver al expresidente Uribe.