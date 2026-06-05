Hallan cuerpo en descomposición en una casa en Soacha: olor fétido alertó a vecinos

Un cuerpo sin vida fue hallado en la noche del pasado jueves 4 de junio al interior de un apartamento ubicado en el sector de Ciudad Verde, en Soacha. El descubrimiento se produjo luego de que residentes del conjunto residencial reportaran un olor fétido y fuerte que provenía de una de las viviendas.
La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes decidieron informar a las autoridades. Tras recibir el aviso, la Policía Metropolitana acudió al lugar y solicitó el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha para ingresar a la vivienda.
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De acuerdo con el reporte entregado por los organismos de emergencia, la alerta se registró alrededor de las 8:00 de la noche. Los uniformados indicaron que la posible presencia de una persona fallecida había sido reportada en un apartamento del conjunto residencial El Sándalo.