Por primera vez habló el papá de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante asesinado en Halloween en Bogotá

Por primera vez desde el asesinato de su hijo, Jaime Alberto Moreno Gutiérrez habló públicamente sobre el dolor que atraviesa tras la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes de 22 años que perdió la vida luego de una brutal golpiza en la noche de Halloween en Bogotá. Moreno recordó el momento en el que se enteró de que su hijo había resultado gravemente herido en la madrugada del 31 de octubre, a la salida del bar Before Club, en la localidad de Chapinero. Le puede interesar: En imágenes | Así se entregó a la justicia Ricardo González, segundo presunto agresor de Jaime Esteban Moreno El joven fue golpeado en la calle por dos hombres que también habían asistido a la discoteca, identificados como Ricardo González, quien aparece en los videos del ataque disfrazado de conejo, y Juan Carlos Suárez Ortiz, exestudiante de la misma universidad. Ambos son señalados de haber golpeado a Jaime Esteban hasta dejarlo sin vida.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde finalmente falleció. Su padre agradeció a los policías que lo auxiliaron, a quienes llamó “ángeles”, por no dejar que su hijo muriera en la calle. “El alma se le diluye a uno y el corazón se le va por los dedos”, dijo en entrevista con Noticias RCN. Moreno recordó a su hijo como un joven “completamente amoroso, dulce, muy reservado, introvertido; pero hablaba con un par de ojos hermosos que les suplía la necesidad de expresarse verbalmente”, relató. Agregó que lo último que le dijo fue “te amo”. Entérese: “Juan Carlos Suárez aprovechó el anonimato de su disfraz y estaba determinado a matar a Juan Esteban”: Fiscalía pide cárcel para el imputado “No me faltó por decirle nada (...) Mi amor siempre se lo manifesté y se lo sigo manifestando. Hice todo por él y por lo que quiso. No faltó nada”, dijo el padre.

Al referirse al ataque que sufrió su hijo, expresó: “Se acaba de destrozar el alma. Cuando uno ve la sevicia, el horror y el desprecio por la vida de otro. Cuando uno ve la cara de satisfacción de haber matado a alguien (...) uno siente que la vida se le va porque trabajó y cuidó a un ángel, su único tesoro”.

Ricardo González y su abogada, en la entrega voluntaria ante las autoridades competentes. FOTO: Cortesía CTI Fiscalía General de la Nación

Por lo tanto, Moreno pidió justicia y rechazó que los responsables intenten evadir las consecuencias. “El mínimo decoro, por muy ruin que sea una persona, es que acepten las consecuencias de sus actos y más cuando fueron con tanta sevicia y falta de amor por el prójimo”. Lea más: Fiscalía le imputó homicidio agravado a Ricardo González, segundo presunto agresor de Jaime Moreno: “fue venganza” Sobre este caso, Ricardo González, de 23 años, fue capturado por el CTI de la Fiscalía en Cartagena, tras entregarse voluntariamente. La entidad le imputó cargos por homicidio agravado, al igual que a Juan Carlos Suárez, quien ya fue enviado a prisión por su presunta participación en el crimen.

Bloque de preguntas y respuestas