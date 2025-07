“Lo hizo para hacerme daño a mí”: habló el padre de la niña de 2 años asesinada en Manizales por su madre

El homicidio de la menor ocurrió en un conjunto residencial de San Sebastián, un barrio de Manizales y a donde Juan Camilo tenía que ir a visitar a su hija, pues muy pocas veces le permitían llevarse a la niña para que él estuviera con ella.

“Yo, con tal de estar con mi hija iba siempre a verla y cada que viajaba a San Sebastián ella, si no estábamos juntos, me decía cosas hirientes, me presumía los manes con los que hablaba y que la iban a recoger, trataba de incomodarme siempre”, le dijo al medio local, asegurando que su expareja “sabía que lo único que me mataría en vida era mi hija y lo hizo”.

Silvana Torres ya fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por homicidio agravado, sin embargo, inicialmente la mujer rechazó los cargos. Mientras, un juez ordenó su detención en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

