Petro sacó pecho con hospital en Cauca que inició Duque en 2022

El Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue adelante en la cruzada por mostrar resultados al final de su mandato y, de paso, seguir con los guiños a la campaña de su ahijado político en las elecciones presidenciales de 2026.
En un evento con público, el mandatario entregó un hospital en Timbío (Cauca) y anunció la construcción de una doble calzada “para llegar a toda Suramérica”.
El acto fue replicado masivamente por influenciadores que hacen parte de las bodegas petristas que amplifican mensajes favorables a la Casa de Nariño y que atacan a opositores y críticos.
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El pasado martes 12 de mayo, Petro estuvo junto al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, haciendo un recorrido por las instalaciones del Hospital Timbío ESE (empresa social del Estado).
Este proyecto fue ejecutado como parte de la reposición del antiguo hospital y fue presentado en un comunicado de prensa de esa cartera como “una de las inversiones más importantes en infraestructura hospitalaria para el departamento del Cauca”.
Sin embargo, varios hechos muestran que si bien el Gobierno Petro “hizo el gol” (entregó la obra y cortó el listón), la remodelación de ese hospital fue un proyecto de largo plazo que incluyó a la administración de Fernando Ruiz al frente del Ministerio de Salud con el expresidente Iván Duque, así como a la Alcaldía Municipal de Timbío.