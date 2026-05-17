Petro sacó pecho con hospital en Cauca que inició Duque en 2022

El Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue adelante en la cruzada por mostrar resultados al final de su mandato y, de paso, seguir con los guiños a la campaña de su ahijado político en las elecciones presidenciales de 2026. En un evento con público, el mandatario entregó un hospital en Timbío (Cauca) y anunció la construcción de una doble calzada “para llegar a toda Suramérica”. El acto fue replicado masivamente por influenciadores que hacen parte de las bodegas petristas que amplifican mensajes favorables a la Casa de Nariño y que atacan a opositores y críticos. Lea también: Así ‘curarán’ la salud estos cuatro candidatos presidenciales El pasado martes 12 de mayo, Petro estuvo junto al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, haciendo un recorrido por las instalaciones del Hospital Timbío ESE (empresa social del Estado). Este proyecto fue ejecutado como parte de la reposición del antiguo hospital y fue presentado en un comunicado de prensa de esa cartera como “una de las inversiones más importantes en infraestructura hospitalaria para el departamento del Cauca”. Sin embargo, varios hechos muestran que si bien el Gobierno Petro “hizo el gol” (entregó la obra y cortó el listón), la remodelación de ese hospital fue un proyecto de largo plazo que incluyó a la administración de Fernando Ruiz al frente del Ministerio de Salud con el expresidente Iván Duque, así como a la Alcaldía Municipal de Timbío.

Gestión que inició en 2022

Desde marzo de 2022 —en el último semestre del Gobierno Duque— inició la gestión para remodelar el Hospital Timbío. Recortes de prensa de la Alcaldía de ese municipio y de medios regionales muestran que el 18 de marzo de ese año la alcaldesa de ese momento, Maribel Perafán Gallardo, estuvo en Bogotá con el secretario de Salud del Cauca, Andrés Narváez, en una reunión con el entonces ministro Fernando Ruiz. Lea también: Sin tutela no atienden: quejas por atención en salud crecieron un 17,92% según la Defensoría En ese encuentro abordaron lo que entonces era el proyecto llamado “reposición del Hospital Timbío ESE”. Dos meses después, el 9 de mayo, lo abordado en ese encuentro tomó más forma. En esa fecha, el gobernador del Cauca en esos años, Elías Larrahondo, anunció con Narváez que estaba lista la actualización del “Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de las Empresas Sociales del Estado ante el Ministerio de Salud y Protección Social” en ese departamento. Así, según explicaron funcionarios del Minsalud en ese entonces, se haría una modernización y flexibilización en la prestación de servicios, lo que significó el inicio de varias remodelaciones y construcciones de la red de atención en el Cauca. Amplíe la noticia: Crisis de salud: deuda con 232 hospitales y clínicas en 2025 llegó a $25,7 billones El 22 de diciembre, la parte de esa iniciativa que refería a Timbío (en articulación con la Gobernación y la Secretaría de Salud Departamental) quedó refrendada, luego de que el ministerio aprobara $15.846 millones para poner en marcha las obras del proyecto llamado “Reposición del Hospital de Timbio ESE en el departamento del Cauca”, mediante la Resolución No. 2539 del 2022 y como quedó consignado en las redes sociales de la Alcaldía. El contrato para la obra, finalmente, quedó firmado el 11 de agosto de 2023, celebrado entre el Hospital Timbío y el Consorcio ESE Timbío, que quedó a cargo del proyecto. Tuvo un valor de $14.809 millones y tenía un plazo de 14 meses (se debía entregar en octubre de 2024). Posteriormente, tuvo varias prórrogas para la entrega y que agregó $2.517 millones al proceso.

¿Entrega o guiño de campaña?