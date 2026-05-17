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Petro sacó pecho con hospital en Cauca que inició Duque en 2022

El presidente y el ministro de Salud entregaron el Hospital de Timbío durante un evento marcado por pancartas y mensajes en favor de la continuidad del “cambio”. En total, la obra costó 17.326 millones de pesos.

  • El cuadro que le regalaron al presidente Petro cuando inauguró el hospital en Timbío, Cauca. Foto: MinSalud
    El cuadro que le regalaron al presidente Petro cuando inauguró el hospital en Timbío, Cauca. Foto: MinSalud
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

hace 1 hora
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El Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue adelante en la cruzada por mostrar resultados al final de su mandato y, de paso, seguir con los guiños a la campaña de su ahijado político en las elecciones presidenciales de 2026.

En un evento con público, el mandatario entregó un hospital en Timbío (Cauca) y anunció la construcción de una doble calzada “para llegar a toda Suramérica”.

El acto fue replicado masivamente por influenciadores que hacen parte de las bodegas petristas que amplifican mensajes favorables a la Casa de Nariño y que atacan a opositores y críticos.

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El pasado martes 12 de mayo, Petro estuvo junto al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, haciendo un recorrido por las instalaciones del Hospital Timbío ESE (empresa social del Estado).

Este proyecto fue ejecutado como parte de la reposición del antiguo hospital y fue presentado en un comunicado de prensa de esa cartera como “una de las inversiones más importantes en infraestructura hospitalaria para el departamento del Cauca”.

Sin embargo, varios hechos muestran que si bien el Gobierno Petro “hizo el gol” (entregó la obra y cortó el listón), la remodelación de ese hospital fue un proyecto de largo plazo que incluyó a la administración de Fernando Ruiz al frente del Ministerio de Salud con el expresidente Iván Duque, así como a la Alcaldía Municipal de Timbío.

Gestión que inició en 2022

Desde marzo de 2022 —en el último semestre del Gobierno Duque— inició la gestión para remodelar el Hospital Timbío.

Recortes de prensa de la Alcaldía de ese municipio y de medios regionales muestran que el 18 de marzo de ese año la alcaldesa de ese momento, Maribel Perafán Gallardo, estuvo en Bogotá con el secretario de Salud del Cauca, Andrés Narváez, en una reunión con el entonces ministro Fernando Ruiz.

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En ese encuentro abordaron lo que entonces era el proyecto llamado “reposición del Hospital Timbío ESE”.

Dos meses después, el 9 de mayo, lo abordado en ese encuentro tomó más forma. En esa fecha, el gobernador del Cauca en esos años, Elías Larrahondo, anunció con Narváez que estaba lista la actualización del “Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de las Empresas Sociales del Estado ante el Ministerio de Salud y Protección Social” en ese departamento.

Así, según explicaron funcionarios del Minsalud en ese entonces, se haría una modernización y flexibilización en la prestación de servicios, lo que significó el inicio de varias remodelaciones y construcciones de la red de atención en el Cauca.

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El 22 de diciembre, la parte de esa iniciativa que refería a Timbío (en articulación con la Gobernación y la Secretaría de Salud Departamental) quedó refrendada, luego de que el ministerio aprobara $15.846 millones para poner en marcha las obras del proyecto llamado “Reposición del Hospital de Timbio ESE en el departamento del Cauca”, mediante la Resolución No. 2539 del 2022 y como quedó consignado en las redes sociales de la Alcaldía.

El contrato para la obra, finalmente, quedó firmado el 11 de agosto de 2023, celebrado entre el Hospital Timbío y el Consorcio ESE Timbío, que quedó a cargo del proyecto.

Tuvo un valor de $14.809 millones y tenía un plazo de 14 meses (se debía entregar en octubre de 2024). Posteriormente, tuvo varias prórrogas para la entrega y que agregó $2.517 millones al proceso.

¿Entrega o guiño de campaña?

Esto quiere decir que la concreción de la remodelación de ese hospital fue un trabajo conjunto de cuatro años en el que participaron servidores públicos del nivel municipal, departamental y nacional del Gobierno anterior y del actual.

No obstante, la narrativa del Gobierno fue una obra con el único sello del presidente Gustavo Petro. Así lo dejó ver Jaramillo, quien en su intervención durante el evento dijo que estaban “llevando infraestructura digna donde nunca antes había llegado el Estado” y que estaban “haciendo algo que no tiene precedentes”. “Hoy le cumplimos a Timbío con su hospital y con los equipos básicos que necesita su gente”, agregó el funcionario.

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Fue tal el afán de sacar pecho por la entrega de la obra que Petro posó —con el ministro y la gerente del hospital, Mónica Campo— con un cuadro que le dieron en el que sale una imagen suya de plano medio, con la mirada al horizonte y una sonrisa socarrona con una frase que decía: “Gracias Presidente Gustavo Petro (sic)” y “su compromiso transforma vidas”, acompañado de su firma y otras fotos de los miembros de los equipos básicos de salud atendiendo personas.

Otra de las postales que dejó el evento de entrega de la obra fue una pancarta que fue ubicada en una de las partes altas del polideportivo en donde se hizo el evento.

El diseño tenía la foto oficial de Petro como presidente (la que está en la Casa de Nariño) en plano medio, con la infraestructura del centro médico de fondo y dos mensajes. “¡GRACIAS PETRO! LE CUMPLISTE AL CAUCA Y A TIMBÍO (sic)”, decía una. “¡EL CAMBIO DEBE CONTINUAR!”, se leía en otra consigna.

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¿A qué se podría haber referido la sugerencia con signos de interrogación de la continuación de lo que llaman “cambio”? ¿Por qué el Ministerio de Salud compartió esa última imagen (junto a otras) en sus redes sociales oficiales y en los grupos de prensa con medios de comunicación en WhatsApp?

Desde la oficina de comunicaciones de esa entidad le explicaron a EL COLOMBIANO que esos eventos son públicos y de participación libre, por lo cual “es completamente normal que algunas personas asistentes lleven mensajes, pancartas o expresiones de apoyo si se sienten identificadas o quieren manifestar agradecimiento por alguna acción”.

“En ningún caso se están enviando mensajes sugestivos ni haciendo algún tipo de promoción política desde el Ministerio. La publicación corresponde únicamente al cubrimiento informativo institucional de una actividad oficial, como se hace de manera habitual en todas las entregas y recorridos en territorio. La fotografía simplemente refleja lo que ocurrió ese día en el evento”, añadió la respuesta.

El acto de entrega fue amplificado en redes sociales por influenciadores petristas, que se dedican al ataque coordinado a los opositores de Petro y al impulso de lo que consideran logros del “Gobierno del Cambio”.

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Fueron Celso Tete Restrepo, David Rozo (conocido como “Don Izquierdo”) y Elizabeth Ortiz, quienes apoyaron la narrativa de que era una gestión exclusiva e inédita del actual Gobierno.

“Lo que nunca hicieron los gobiernos anteriores. No verás estas noticias en RCN ni en Caracol”, trinó Restrepo. “Lo que antes terminaba en los bolsillos de la corrupción, hoy se convierte en salud digna para el pueblo caucano. La salud en la Colombia profunda deja de ser un negocio para ser un derecho fundamental”, manifestó Rozo.

“Mientras la derecha saqueó la salud por años con las EPS, este gobierno sí le cumple a la gente. Y ahora los mismos dueños de EPS retienen medicamentos para culpar al Gobierno. Así de sucio juegan”, comentó Ortiz.

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