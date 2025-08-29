Juzgado ordena a Petro retractarse por acusaciones contra fiscal Burgos

Un juzgado administrativo en Bogotá emitió este viernes un fallo de tutela que ordena al presidente Gustavo Petro rectificar y retractarse de los señalamientos emitidos en contra del fiscal Mario Andrés Burgos, quien en su momento adelantó la investigación penal en contra de Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, y del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Le puede interesar: Petro meterá tijera al presupuesto para Defensoría, agro y deporte en 2026

En la determinación judicial se amparan los derechos a la dignidad humana, honra y buen nombre de Burgos, quien fue vinculado por Petro con la llamada “junta del narcotráfico”. El fallo concluye que tales señalamientos carecen de sustento probatorio y judicial.

“Se concluye luego de una verificación probatoria y un test de razonabilidad de las declaraciones, que el presidente Gustavo Petro realizó varias declaraciones públicas con mensajes que superan lo que es admisible para el debate democrático y la libertad de expresión, ya que contienen afirmaciones de hechos que no cuentan con verificación adecuada y representan un riesgo de causar daño”, señala el fallo.

Por estos hechos, Petro deberá retractarse de inmediato y reconocer públicamente que sus acusaciones no le constan ni están respaldadas por un fallo o una investigación formal.

“Esta arremetida pública del presidente contra el fiscal Burgos Patiño se da en un contexto de un grave conflicto de intereses: fue precisamente este fiscal quien solicitó y obtuvo, ante un juez de la República, la orden de captura en contra del hijo del presidente, así como quien lo acusó por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, recordó la defensa del jurista.