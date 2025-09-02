Aprobación de Gustavo Petro es del 34,1 % y desaprobación llega al 61,6 %, según Pulso Latino

La aprobación del presidente Gustavo Petro se ubicó en 34,1 % en agosto de 2025, de acuerdo con la encuesta Pulso Latino, realizada por AtlasIntel y Bloomberg. En contraste, el 61,6 % de los consultados manifestó desaprobar la gestión del mandatario, mientras que el 4,4 % no respondió.
En la medición de julio, la desaprobación había sido del 65,6 % y la aprobación del 30,2 %. Es decir, se identificó una leve mejora en las cifras.