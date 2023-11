Ese diálogo selectivo y excluyente le costó a Petro múltiples fricciones , pero las críticas no lo hicieron cambiar de decisión y, en su lugar, siguió insistiendo en la victoria de sus fuerzas políticas . El mismo día que dejó la silla vacía en Santa Marta, el mandatario celebró la victoria en las urnas de quienes asegura que respaldaron su aspiración presidencial en 2022 y anunció que ahora se reunirá con los gobernadores ‘independientes’.

Así lo dejó en evidencia con su decisión de reunirse el martes pasado en la Casa de Nariño con solo 15 de los gobernadores electo s –a los que considera ‘gobiernistas’– para luego dejar plantados (no confirmó la asistencia) el jueves a los 32 mandatarios departamentales entrantes y los 32 salientes, que lo invitaron a la clausura de la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos (FND) en Santa Marta.

Aunque el país pasó la página de las elecciones regionales hace dos semanas, el presidente Gustavo Petro no lo ha hecho. En el transcurso de estos 14 días , el mandatario ha mantenido latente la confrontación política al encasillar a los gobernadores recién elegidos entre aliados, independientes y opositores , y demostró que le dará un trato preferencial a quienes considera que son de su línea.

A la polémica cita en Palacio, que duró casi tres horas, asistieron 14 de los 15 gobernadores ‘preferidos’ por el presidente. Y según los asistentes, no fue una reunión sectaria para conformar un bloque de ‘gobernadores petristas’, sino una conversación para expresar las necesidades de cada región y Petro les propuso articular sus planes de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo.

El representante David Racero, quien fue una de las caras más visibles de la campaña del Pacto Histórico, le aseguró a este diario que la “disputa política” sería solo hasta el domingo 29 de octubre y de ahí para adelante, según él, habría total entendimiento entre el presidente Petro y los mandatarios electos. Pero, a la fecha, no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro.

Uno de los que más reparos le hizo al encuentro fue el gobernador del Quindío y presidente de la FND, Roberto Jairo Jaramillo, quien cuestionó que se esté hablando de gobernadores ‘amigos’ del presidente. “Hemos tenido una interlocución fallida con el máximo gobernante (Petro) en el último año y no queremos que esto siga pasando”, expuso.

En ese sentido, la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, planteó que el jefe de Estado no pretendía excluir a ningún mandatario departamental y que, por el contrario, buscará “acercarlos a todos para trabajar en equipo”. No obstante, más allá de las intenciones, es un hecho que 17 gobernadores electos fueron excluidos de ese primer acercamiento con Petro, lo que desató molestia e incomodidad.

Estas críticas no cayeron nada bien para la consejera Ortiz, quien respondió que no está de acuerdo con que la reunión con los gobernadores afines al Gobierno se convierta en un ‘show’ mediático. “A mí me interesa que esto fluya, que haya buena energía, que el otro año todos los gobernadores trabajen en equipo sin importar color político, ni tendencia”, defendió la consejera.

Piden más atención a regiones

En un intento por calmar el ambiente de inconformismo y zanjar las divisiones, el gobernador electo del Atlántico, Eduardo Verano, quien asumió la vocería de los gobernadores electos, planteó que el presidente está en libertad de convocar a los mandatarios recién elegidos por grupos, pero le pidió que garantice un diálogo sin exclusiones. Además, reiteró su interés por apostarle a una mayor autonomía fiscal de los departamentos.

“El presidente Gustavo Petro quiso tener un gesto con quienes acompañaron su aspiración a la Casa de Nariño y está en libertad de hacerlo. Nuestro interés es que se dé la mayor colaboración entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales. Hay que construir un proceso de unidad y de trabajo colaborativo entre todos los entes gubernamentales del país”, afirmó Verano en diálogo con este diario.