Petro demandará a Noboa por calumnia en medio del escándalo por alias ‘Fito’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que demandará penalmente a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, por presunta calumnia.
El mandatario afirmó que durante su visita a Manta, a la que asistió con motivo de la posesión presidencial, contó con custodia del Ejército ecuatoriano por orden del propio Noboa, además del acompañamiento de su esquema de seguridad colombiano.
Petro también reiteró su solicitud para que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas sea entregado a Colombia, al denunciar que permanece en condiciones de “extrema desnutrición”.