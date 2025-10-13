¿Clases de paternidad? Petro critica al presidente de Corte por negar a su hijo; le recuerdan al mandatario la confesión “yo no lo crié”

Un nuevo capítulo se abre entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes, siendo en esta ocasión la Corte Constitucional y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez el blanco de los señalamientos del jefe de Estado. En esta ocasión, Petro puso en duda la idoneidad de Ibáñez para ser el presidente de la Corte Constitucional, argumentando que quien niega un hijo no puede presidir el alto tribunal. Lea también: Corte Constitucional debatirá la reforma pensional la próxima semana “Alguien que niega un hijo no puede ser presidente e la corte consitucional (sic)”, escribió Petro, agregando que “si le niega los derechos a su propio hijo le negará los derechos a todos los colombianos”.

El mandatario hace alusión a un proceso que el magistrado tiene ante la justicia ordinaria en donde se pretende que Ibáñez reconozca sus obligaciones ante un hombre que dice ser su hijo e intenta tener su apellido. El togado intentó negar la existencia de su hijo pese a una sentencia que se basó en una prueba genética y que le ordena a Ibáñez reconocer como su hijo al demandante de 40 años.

La vez que Petro negó la crianza de un hijo

Ante el argumento del presidente, varias personas le recordaron aquella confesión que hizo Gustavo Petro cuando se destapó el escándalo de financiación ilegal de su campaña en donde su hijo, Nicolás Petro Burgos, presuntamente recibió 1.000 millones de pesos provenientes de exnarcos.