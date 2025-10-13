¿Clases de paternidad? Petro critica al presidente de Corte por negar a su hijo; le recuerdan al mandatario la confesión “yo no lo crié”

Un nuevo capítulo se abre entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes, siendo en esta ocasión la Corte Constitucional y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez el blanco de los señalamientos del jefe de Estado.
En esta ocasión, Petro puso en duda la idoneidad de Ibáñez para ser el presidente de la Corte Constitucional, argumentando que quien niega un hijo no puede presidir el alto tribunal.
“Alguien que niega un hijo no puede ser presidente e la corte consitucional (sic)”, escribió Petro, agregando que “si le niega los derechos a su propio hijo le negará los derechos a todos los colombianos”.