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En medio del escándalo, Angie Rodríguez seguirá en el Gobierno, al menos por ahora

El presidente Gustavo Petro se reunió con Rodríguez en la Casa de Nariño. Después del encuentro, estaría pensando su decisión de sacarla, ¿qué hay detrás?

  • Angie Rodríguez fue la mano derecha del presidente Petro por varios meses. Foto: Colprensa.
    Angie Rodríguez fue la mano derecha del presidente Petro por varios meses. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Este fin de semana, este diario anticipó que el presidente Gustavo Petro le pediría la renuncia a Angie Rodríguez como gerente del Fondo Adaptación. Sin embargo, tras una reunión en Casa de Nariño este lunes, el presidente estaría pensando su decisión. Por ahora, Rodríguez sigue en el cargo.

La semana pasada, la funcionaria reveló una serie de escándalos que tienen que ver con presunta corrupción y extorsión en el anillo más próximo a Petro. Mencionó nombres como el de Juliana Guerrero, involucrada en el escándalo por presunta compra de títulos de la Fundación Universitaria San José, y el director de la UNGRD Carlos Carrillo.

La reunión entre Petro y Rodríguez en Casa de Nariño

Después de una reunión que en principio no parecía que fuera a darse, se conoció que, a través de un intermediario, Rodríguez entregó a Petro las pruebas que sustentan sus denuncias sobre la supuesta red de corrupción y extorsión.

Lea también: Petro le pedirá la renuncia a Angie Rodríguez y otros secretos en De Buena Fuente

El acuerdo para que se diera así sucedió de manera mutua entre el mandatario y Rodríguez.

No obstante, luego del amague, según informó Semana, Petro sí la llamó y le dijo que fuera a Casa de Nariño. Aunque se iban a reunir a mediodía, el encuentro ocurrió hacia las 4:30 de la tarde.

Hasta el momento, Rodríguez sigue en su cargo y el presidente no está seguro de su continuidad, mientras ella ha dicho tener la conciencia tranquila y que “dejará todo en manos de Dios”.

Petro centralizó vocería del Gobierno

Este 27 de abril también vino la decisión del Gobierno para controlar las comunicaciones. En un documento firmado por el presidente, se enunció que él será el vocero principal del Gobierno y “quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”.

A los ministros y directores de departamentos administrativos se les ordenó que cada uno podrá ejercer vocería oficial en los asuntos propios de sus carteras, pero todo bajo “previa autorización expresa del Presidente de la República”.

“Dicha vocería deberá ceñirse estrictamente a las orientaciones del Gobierno Nacional y mantener coherencia con la línea institucional definida por el presidente de la República”, como se lee en la directiva número 3.

Rodríguez también había entregado pruebas a la Fiscalía

Angie Rodríguez ya había entregado pruebas a la Fiscalía que estarían relacionadas con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y un privado de la libertad. Fue el ente acusador quien citó a Rodríguez para ampliar la denuncia.

Según reveló Caracol Radio, Rodríguez habría entregado los números de teléfono y las cuentas bancarias a las que le exigirían consignar la plata en un contexto de presunta extorsión.

Se reitera que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), hoy directora del Fondo Adaptación, dijo en medios de comunicación la semana pasada que Carlos Carrillo la mandó espiar.

Lea también: Así es la ‘guerra a muerte’ que se vive en la Casa de Nariño, según Angie Rodríguez: “Presidente, pare esto y proteja mi vida”

Aseguró, entre muchas cosas, que este último se habría unido con más personas para “perjudicarla” y que además estaría en contacto con un “espía” que la estaría extorsionando.

“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, aseguró Rodríguez.

Incluso, dijo que alguien la grababa durante las reuniones. Y que, luego, un hombre que decía estar recluido en una cárcel le exigía altas sumas de plata para no hacer públicas las conversaciones.

Con respecto a Juliana Guerrero, la casi viceministra de Juventudes que nunca llegó al cargo y que tiene 23 años, Rodríguez la señaló de ser la que “maneja el poder en muchas entidades (...) Ella es el verdadero poder”, señaló.

Rodríguez la catalogó como su “peor enemiga” y hasta dijo, sin mostrar pruebas, que “la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN. Entonces, cualquier persona que la escuche siente miedo (...) Me decía que era amiga de ellos y que tenía buena relación”.

De todo esto, uno de los aspectos que generó mayor suspicacia fue la reacción de la exdirectora del Dapre en los micrófonos de Blu Radio, cuando le preguntaron por la relación de Guerrero con el jefe de Estado. La exfuncionaria se limitó a responder: “Dios mío. No quiero hablar de eso, no quiero. Por favor”.

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