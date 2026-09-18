Testigo cuenta cómo guardia de TransMilenio fue asesinado en Soacha

Una discusión por el ingreso irregular a la estación Terreros de TransMilenio terminó en tragedia este viernes 18 de septiembre. Un guardia de seguridad que intervenía en el procedimiento recibió dos heridas con arma blanca y murió minutos después en un centro asistencial. La víctima fue identificada como Cristian Garzón, de 27 años, quien trabajaba para la empresa Top Guard Ltda. y hacía parte de la escuadra antievasión. Según el testimonio de una guarda de seguridad entregado a Blu Radio, Garzón se interpuso cuando una de las personas que intentaba ingresar a la estación habría intentado agredirla.

El hecho ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando una pareja intentó ingresar sin pagar al sistema. Garzón, quien trabajaba para la empresa de seguridad Top Guard Ltda. y hacía parte de la escuadra antievasión, intervino para impedir el acceso irregular. En contexto: Por evitar que se colaran: asesinan a guarda de seguridad de TransMilenio en Soacha De acuerdo con los testimonios conocidos tras el ataque, durante la discusión uno de los señalados habría sacado un arma blanca y atacado al guardia. Garzón recibió dos heridas en el pecho. La guarda que estaba con él relató a Blu Radio que el trabajador se metió en medio de la situación cuando ella habría sido objeto del ataque. “Me vuelvo a mirar cómo está el estado del compañero, y el compañero solo me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’. Y se corre la pechera, y fue cuando le veo el roto en el chaleco... Se me murió en las manos porque parece que la puñalada fue en el corazón”, contó la mujer al medio.

Según su relato, Garzón habría intervenido para protegerla y evitar que fuera agredida. La guarda aseguró además que el trabajador sabía que ella tenía una bebé en casa. “No, gracias al compañero, no me pasó nada. No me pasó nada, pero... Créame que yo hubiera preferido que hubiera sido yo. Y el compañero, o sea, porque él sabe que yo tengo una bebé en la casa”, dijo la testigo. Garzón fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, donde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, murió debido a la gravedad de las heridas. La Policía Nacional confirmó la captura de un hombre y una mujer, señalados como presuntos responsables del ataque. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y la responsabilidad de los capturados.

Reacciones tras el asesinato del guardia

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, destacó el trabajo de la Policía de Soacha, la Fiscalía y el CTI después del homicidio. “Una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”, señaló. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también lamentó el crimen y expresó su solidaridad con la familia de Garzón.

“Cristian Garzón, guardia de seguridad de TransMilenio, fue asesinado hoy en Soacha por dos personas que pretendían colarse en el sistema. Ambas personas fueron capturadas y haremos todo lo necesario para apoyar a las autoridades para que paguen por este crimen”, afirmó. Concejales de Bogotá también reaccionaron al caso. Papo Amin pidió que el asesinato no quede impune, mientras que Julián Espinosa y Juan David Quintero destacaron que Garzón habría intervenido para proteger a una compañera durante el procedimiento.

TransMilenio y Top Guard Ltda. lamentaron la muerte del trabajador. La empresa de transporte hizo además un llamado a respetar las normas de ingreso al sistema y recordó que la vida de trabajadores y pasajeros debe estar por encima de cualquier situación relacionada con la evasión.

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