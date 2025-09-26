Denuncian aparición de grafitis alusivos a la guerrilla dentro de la Universidad Nacional en Bogotá

En la Universidad Nacional alertaron sobre la presencia de grafitis con mensajes alusivos a las Farc en las instalaciones del campus de la sede en Bogotá, según denunció Diego Torres, profesor de la institución.
En las paredes del edificio de Derecho aparecieron pintadas frases como “Gentil Duarte Farc” y “Farc EP. Bolívar Vive. Por la Nueva Colombia”, referencias que aluden tanto a la disidencia encabezada por el fallecido cabecilla Gentil Duarte como a consignas de la antigua guerrilla.
Además, fueron empapelados muros con señalamientos contra algunos integrantes de la comunidad universitaria, en especial personal de vigilancia.