Gobierno justifica al presidente De la Espriella por cargar un arma en Santa Marta: “está en terreno”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la ofensiva militar que el Gobierno adelanta en Santa Marta, en medio de la crisis de violencia que vive la ciudad, por la orden de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Desde el Congreso, el jefe de la cartera política aseguró que “la ofensiva del Gobierno va a ser más fuerte”, ante la premisa de que se debe enfrentar y controlar a los grupos armados que siguen provocando hechos violentos e intimidando a los ciudadanos.

“Los primeros meses van a ser duros, esa es la forma como reaccionan los criminales cuando se les persigue, pero tengan la certeza de que este gobierno está determinado y tiene la firme decisión de doblegarlos y someterlos”, señaló.

Ante las preguntas sobre las imágenes del presidente, Abelardo de la Espriella, patrullando Santa Marta como un policía más y hasta cargando una pistola, Lara salió en defensa del mandatario, al advertir de los problemas de seguridad que vive la ciudad por la muerte de peligrosos cabecillas como ‘El Cholo’ y ‘Bendito Menor’.

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“Es un presidente que está en terreno, está enfrentando a los criminales directamente en las calles. El mensaje es decirles a los criminales que no van a doblegar la voluntad de los colombianos, no van a intimidar a los samarios”, argumentó.