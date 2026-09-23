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Gobierno justifica al presidente De la Espriella por cargar un arma en Santa Marta: “está en terreno”

El mandatario fue visto como un policía más patrullando las calles samarias y portando un arma.

  • El presidente Abelardo de la Espriella estuvo con chaleco y con un arma patrullando junto a la Policía y al Ejército las calles de Santa Marta. Fotos: Colprensa y captura video @ABDELAESPRIELLA
    El presidente Abelardo de la Espriella estuvo con chaleco y con un arma patrullando junto a la Policía y al Ejército las calles de Santa Marta. Fotos: Colprensa y captura video @ABDELAESPRIELLA
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la ofensiva militar que el Gobierno adelanta en Santa Marta, en medio de la crisis de violencia que vive la ciudad, por la orden de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Desde el Congreso, el jefe de la cartera política aseguró que “la ofensiva del Gobierno va a ser más fuerte”, ante la premisa de que se debe enfrentar y controlar a los grupos armados que siguen provocando hechos violentos e intimidando a los ciudadanos.

“Los primeros meses van a ser duros, esa es la forma como reaccionan los criminales cuando se les persigue, pero tengan la certeza de que este gobierno está determinado y tiene la firme decisión de doblegarlos y someterlos”, señaló.

Ante las preguntas sobre las imágenes del presidente, Abelardo de la Espriella, patrullando Santa Marta como un policía más y hasta cargando una pistola, Lara salió en defensa del mandatario, al advertir de los problemas de seguridad que vive la ciudad por la muerte de peligrosos cabecillas como ‘El Cholo’ y ‘Bendito Menor’.

Lea también | Con chaleco, su propia pistola, rodeado de escoltas y corriendo: así fue el atípico patrullaje de De la Espriella por Santa Marta

“Es un presidente que está en terreno, está enfrentando a los criminales directamente en las calles. El mensaje es decirles a los criminales que no van a doblegar la voluntad de los colombianos, no van a intimidar a los samarios”, argumentó.

Agregó que “el Gobierno estará del lado de los colombianos a pesar de años y años de abandono de estas poblaciones, a la tiranía y la extorsión de estos bandidos”.

Tras la orden de de la Espriella de militarizar la zona, el Ministerio de Defensa anunció la llegada de más de 500 uniformados para reforzar la seguridad de la ciudad y sus corredores estratégicos.

El despliegue incluye fuerzas especiales, componentes fluviales, capacidades de vigilancia y aeronaves con tecnología de visión nocturna de alta precisión para enfrentar cualquier amenaza que intente alterar el orden público.

Durante el último consejo de seguridad realizado en Santa Marta, el jefe de Estado le lanzó un ultimátum a los alias ‘Pinocho’, ‘Patiliso’, ‘Flash’ y ‘Jacob’ como responsables de este paro armado, asegurando que “voy por ustedes, los vamos a cazar como las ratas que son”.

Siga leyendo | Barrio a barrio: mapa de las zonas donde operan ‘Los Pachenca’, los paramilitares que azotan Santa Marta y Riohacha

*Con información de Colprensa

Preguntas y respuestas

¿Cuántos uniformados fueron enviados a Santa Marta para reforzar la seguridad?
El Ministerio de Defensa anunció el envío de más de 500 uniformados a Santa Marta, con fuerzas especiales, componentes fluviales, vigilancia y aeronaves equipadas con tecnología de visión nocturna.
¿Por qué fue militarizada Santa Marta?
La militarización fue ordenada ante la crisis de violencia relacionada con el paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y busca reforzar la seguridad, controlar a los grupos armados y proteger a la población.
¿Quiénes son los cabecillas señalados por el Gobierno por el paro armado?
El presidente Abelardo de la Espriella señaló a los alias ‘Pinocho’, ‘Patiliso’, ‘Flash’ y ‘Jacob’ durante un consejo de seguridad.

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