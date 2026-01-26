x

Gobierno dejará de medir cocaína con cifras de la ONU y pone en riesgo respaldo internacional

En el último informe que presentó la Unodc, que se publicó el 18 de octubre de 2024, este organismo afirmó que Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas de cultivos de coca.

  • El mandatario colombiano aseguró que el indicador “ha sido pésimamente construido por la UNODC”. Foto: Colprensa/UNODC.
Laura Juliana López
Laura Juliana López
hace 7 horas
El país dejará de basarse en los indicadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir los cultivos de coca de uso ilícito en Colombia, según lo anunció por medio de un trino el presidente Gustavo Petro.

A través de esta publicación en sus redes sociales, el presidente estableció que este indicador “ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace lustros, dado el oscuro método estadístico utilizado”.

Esta decisión, además, se da a pocos días de que el presidente Gustavo Petro se reúna con Donald Trump en la Casa Blanca. Justamente, la reunión tiene como uno de sus objetivos tratar intereses de cada nación para contrarrestar actividades relacionadas con el narcotráfico.

El debate nace luego de que se publicara una investigación académica, la cual concluyó que, durante años, las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), adscrito a la Unodc, sobreestimaron el número de hectáreas de coca cultivadas en el país.

La investigación, que se publicó por Plano Negativo, un laboratorio creado en 2023 entre la agencia de investigación Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad, se titula “Los Datos de la Coca: el registro del cultivo y su destrucción”.

Lo más llamativo de esta investigación es que se enfoca en “poner en cuestión los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Departamento de Estado de EE.UU., la Agencia Antidrogas de EE.UU., el Ministerio de Defensa de Colombia, entre otros”.

En él, los investigadores aseguran que “existe una falta estructural de transparencia, así como fallas críticas en los métodos de captura y cuantificación de la coca desde sus inicios”.

EL COLOMBIANO consultó con Ana María Rueda, analista de política de drogas y directora de política de drogas durante el gobierno de Iván Duque, y esta aseguró que la decisión de dejar de medir la producción potencial de cocaína en Colombia tendría, en primera instancia, “efectos negativos”.

“El principal efecto negativo es que la medición de la producción potencial de cocaína tiene detrás todo un estudio cualitativo que nos da una información muy relevante sobre las características de la economía de la coca en los territorios”, señaló la experta. Agregó que, para obtener ese indicador, las Naciones Unidas y el Gobierno colombiano realizan “todo un análisis a través de encuestas y pruebas de cosecha” que permite conocer variables técnicas del cultivo.

El último reporte de la Unodc

Resulta que en el último informe que presentó la Unodc, que se publicó el 18 de octubre de 2024, este organismo afirmó que Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas de cultivos de coca. Además, estableció que la producción potencial de cocaína pura se incrementó un 53 % entre 2022 y 2023.

Es por ello que la decisión del presidente Petro de prescindir de esta medición implicaría perder un acervo de información acumulado durante años. Rueda aseguró que “perder toda esa información que venimos reuniendo a lo largo del tiempo sería una pérdida fundamental, porque casi que es lo único que tenemos en términos de información cualitativa profunda de los cultivos de coca”.

Otro componente clave del monitoreo, agregó, es la caracterización social de las familias vinculadas a esta economía ilícita. Naciones Unidas, explicó, recoge datos sobre “cuál es la vinculación de la familia al cultivo de coca, si solamente produce coca, si produce pasta, si produce base” e incluso sobre cuántos hogares dependen de esta actividad.

Por eso, sostuvo que eliminar la medición no es un asunto menor. “Hay que entender que acabar con el dato o con la medición es mucho más que acabar con el dato”, dijo, al recalcar que los ejercicios técnicos que permiten calcular la producción potencial “son muy relevantes para Colombia, para la caracterización de ese mercado”.

No obstante, abrió la posibilidad de que un eventual cambio metodológico sea positivo, siempre y cuando realmente implique mejoras. “Si el dato se va a acabar, pero se va a reemplazar por uno mejor, pues son buenas noticias”.

“Pésimamente construido”

En la intervención del presidente Petro y su juicio sobre estos indicativos, aseguró que la estadística de la Unodc “ha sido pésimamente construida”. Para Rueda, esta aseveración del presidente la sostiene porque él cree que “es el resultado de la medición de productividad, mirando muchas variables, en un territorio específico para cada año, no todo el país”.

Por lo que, “al ser la medición de un territorio la que se publica cada año, la opinión pública termina comprendiendo que esa es la medición de todo el país y, por lo tanto, ‘está pésimamente construido’”, reflexionó Rueda.

Este debate sucede, además, en medio de una coyuntura muy importante: el encuentro de Petro con Trump en Washington, que se llevará a cabo este martes 3 de febrero.

En cuanto a los efectos internacionales que puede ocasionar esta nueva medida del presidente Petro, según la experta en política de drogas, esto podría “generar afectaciones a la forma como Naciones Unidas mide estos datos no solamente en Colombia, sino en otros lugares”, explicó. No obstante, también es cierto que el organismo internacional deberá acatar la determinación que adopte el país.

Sin embargo, el experto enfatizó que “la decisión que se tome frente a la revisión de mediciones tiene que ser basada en lo que sirva para la definición de políticas públicas, no en lo que le sirva a un gobernante para mostrar a la comunidad internacional”, finalizó.

Utilidad para la vida