Gobierno dejará de medir cocaína con cifras de la ONU y pone en riesgo respaldo internacional

El país dejará de basarse en los indicadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir los cultivos de coca de uso ilícito en Colombia, según lo anunció por medio de un trino el presidente Gustavo Petro.

A través de esta publicación en sus redes sociales, el presidente estableció que este indicador “ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace lustros, dado el oscuro método estadístico utilizado”.

Esta decisión, además, se da a pocos días de que el presidente Gustavo Petro se reúna con Donald Trump en la Casa Blanca. Justamente, la reunión tiene como uno de sus objetivos tratar intereses de cada nación para contrarrestar actividades relacionadas con el narcotráfico.

El debate nace luego de que se publicara una investigación académica, la cual concluyó que, durante años, las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), adscrito a la Unodc, sobreestimaron el número de hectáreas de coca cultivadas en el país.

La investigación, que se publicó por Plano Negativo, un laboratorio creado en 2023 entre la agencia de investigación Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad, se titula “Los Datos de la Coca: el registro del cultivo y su destrucción”.

Lo más llamativo de esta investigación es que se enfoca en “poner en cuestión los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Departamento de Estado de EE.UU., la Agencia Antidrogas de EE.UU., el Ministerio de Defensa de Colombia, entre otros”.

En él, los investigadores aseguran que “existe una falta estructural de transparencia, así como fallas críticas en los métodos de captura y cuantificación de la coca desde sus inicios”.

EL COLOMBIANO consultó con Ana María Rueda, analista de política de drogas y directora de política de drogas durante el gobierno de Iván Duque, y esta aseguró que la decisión de dejar de medir la producción potencial de cocaína en Colombia tendría, en primera instancia, “efectos negativos”.

“El principal efecto negativo es que la medición de la producción potencial de cocaína tiene detrás todo un estudio cualitativo que nos da una información muy relevante sobre las características de la economía de la coca en los territorios”, señaló la experta. Agregó que, para obtener ese indicador, las Naciones Unidas y el Gobierno colombiano realizan “todo un análisis a través de encuestas y pruebas de cosecha” que permite conocer variables técnicas del cultivo.