Juan Carlos Vélez, exsenador y exgerente del “No”, será embajador ante Ecuador

Juan Carlos Vélez Uribe llegará a la embajada de Colombia en Quito. Recibió el beneplácito del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador y representará al país. Vélez, de 61 años, es abogado de la Universidad de Medellín y especialista en derecho administrativo de la Universidad del Rosario. Tiene una amplia trayectoria en cargos públicos y haciendo política. Entre 1995 y 2000 fue concejal de Medellín. Luego, desde principios de 2001 hasta marzo de 2005, ejerció como director de la Aeronáutica Civil. Después presidió la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Le puede interesar: Así van las designaciones en las embajadas de De la Espriella, ¿quiénes hay y quiénes faltan?

Trayectoria en el Congreso y rol en la campaña del plebiscito

La política electoral volvió en 2006. Se quemó al Senado, pero logró una curul en 2007 como reemplazo de otro congresista que salió. En ese momento llegó por el Partido de La U, cuando este era uribista. En ese sentido, fue uno de los congresistas más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con la llegada de Juan Manuel Santos, La U se volvió santista, por lo que Vélez buscó salirse del partido. No pudo en ese momento y por eso no se lanzó a ningún cargo popular por el Centro Democrático, que estaba empezando. En 2016 gerenció la campaña del “No” al plebiscito, que ganó sorpresivamente al “Sí” por un estrecho margen de 50.21 % contra 49.78 %. Tras esa campaña, generó polémica al asegurar en una entrevista que la estrategia de la campaña del “No” se basó en cultivar la “indignación” de los sufragantes para que salieran a “votar verracos”. El Centro Democrático desautorizó esas declaraciones y, desde eso, Vélez se distanció del uribismo.

Aspiraciones a la Alcaldía de Medellín y nombramiento de De la Espriella

Vélez buscó la alcaldía de Medellín en 2015, pero perdió contra Federico Gutiérrez por menos de 10.000 votos. Volvió a intentar llegar a la alcaldía de Medellín en 2019, pero esta vez solo sacó poco menos de 7.000. Durante ese periodo fue contratista del Aeropuerto Olaya Herrera. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En ese tiempo también fue líder gremial, ya que ejerció como director general-presidente de Fendipetróleo Nacional, de empresarios distribuidores de combustibles líquidos y derivados del petróleo. Desde principios de la campaña presidencial de este año se le vio apoyando a Abelardo de la Espriella, que lo nominó como embajador ante Ecuador, uno de los socios clave para Colombia en la región.

Además, el gobierno de Daniel Noboa en ese país se perfila como un aliado cercano para el del jefe de Estado actual, dada su afinidad política. Incluso, en temas diplomáticos, como la pertenencia al “Escudo de las Américas”, la alianza de cooperación en seguridad promovida por la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Bloque de preguntas frecuentes