Juan Carlos Vélez, exsenador y exgerente del “No”, será embajador ante Ecuador

Juan Carlos Vélez Uribe llegará a la embajada de Colombia en Quito. Recibió el beneplácito del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador y representará al país.
Vélez, de 61 años, es abogado de la Universidad de Medellín y especialista en derecho administrativo de la Universidad del Rosario. Tiene una amplia trayectoria en cargos públicos y haciendo política.
Entre 1995 y 2000 fue concejal de Medellín. Luego, desde principios de 2001 hasta marzo de 2005, ejerció como director de la Aeronáutica Civil. Después presidió la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).
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