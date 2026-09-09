Gobierno De la Espriella tiene en la mira erradicación de 330.000 hectáreas de coca: así es el plan

El gobierno de Abelardo de la Espriella dio un paso concreto hacia el regreso de la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia. Con un plan piloto, el Consejo Nacional de Estupefacientes hizo oficial la resolución que pone en marcha una estrategia experimental para evaluar, bajo condiciones controladas, si la aspersión aérea puede volver a ser utilizada, siguiendo una de las promesas de campaña del presidente de la República.
En contexto: Tras 11 años suspendida, Colombia inicia plan piloto de aspersión aérea: no será con glifosato
Este plan contempla el uso de glufosinato de amonio, en lugar del tradicional glifosato. El cambio de enfoque para la lucha contra los cultivos de uso ilícito se da tras once años en los que la fumigación aérea estuvo suspendida.
“Es una promesa que se hizo en campaña y será realidad, respetando absolutamente todas las reglas establecidas por la Corte Constitucional sobre todos y cada uno de los puntos que en ella contiene; medioambiente, principio de precaución, todo se va a respetar”, dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino.