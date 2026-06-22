“Lo espero en Italia”: Primera ministra italiana felicita a Abelardo de la Espriella tras su elección

La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial sigue generando reacciones en distintos gobiernos del mundo. A las felicitaciones expresadas por líderes de Estados Unidos y Argentina se sumó este 22 de junio la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien envió un mensaje público al presidente electo y lo invitó a fortalecer la relación entre ambos países.

La mandataria italiana destacó los vínculos que De la Espriella ha mantenido con Italia y expresó su disposición para trabajar de manera conjunta durante el próximo gobierno colombiano: “Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, nuevo presidente electo de la República de Colombia. Firme en su ya profundo vínculo personal con Italia, estoy lista para colaborar juntos y desarrollar aún más nuestras ya sólidas relaciones bilaterales”, escribió Meloni a través de la red social X.

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En su pronunciamiento, la líder europea también hizo referencia a algunos de los temas que considera prioritarios en la agenda común entre las dos naciones: “Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, en señal de la cercanía entre nuestras Naciones”, señaló.