Fact Check | Accidente con prototipo del fusil Jaguar afecta proyecto de Petro de reemplazar la fusilería con producción nacional

El proyecto del presidente Gustavo Petro, de reemplazar la importación de fusiles con producción nacional, sufrió un fuerte revés tras un accidente registrado el fin de semana durante una prueba de la nueva arma de la Industria Militar Colombiana (Indumil), el fusil Jaguar.
Tal cual lo reportó EL COLOMBIANO este martes, dos uniformados de las Fuerzas Militares resultaron lesionados cuando dos fusiles explotaron en plena práctica de tiro.
La situación se registró durante unos ejercicios de validación técnica y operacional, realizados entre el 14 y el 16 de mayo anteriores en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), el cual está ubicado en el municipio de Nilo, en Cundinamarca.
En la jornada participaron 12 expertos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, además de los técnicos de Indumil.
“Durante el desarrollo de las pruebas, en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”, reportó la entidad.
El informe agregó que las fallas se relacionan con el sistema de cierre y aseguramiento del cañón.
Tras los incidentes reportados, “el técnico y el suboficial involucrados recibieron valoración médica en el dispensario de la unidad, realizándose procedimientos de asepsia sin afectaciones adicionales y confirmándose lesiones superficiales únicamente en uno de los participantes, sin compromiso adicional a su integridad”, precisó Indumil.