Fuerza Aérea entrega nuevo reporte sobre avioneta perdida en Chocó: hallaron restos, pero hasta ahora nada de sus ocupantes

La búsqueda de los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T206, de matrícula HK4985, continúa este miércoles 16 de septiembre en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, entre Chocó y Risaralda, luego de que la Fuerza Aérea Colombiana lograra ingresar a uno de los puntos donde quedaron dispersos los restos de la aeronave, que desapareció el domingo 13 de septiembre mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, Bogotá, en una misión médica.
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