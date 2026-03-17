Fuerte rechazo a Petro: “Está empeñado en destruir el sistema de salud”, dice la oposición tras anuncio de liquidar EPS

La liquidación de las EPS que estén en quiebra, anunciada por el presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros de este lunes hace parte de su plan de acabar con la participación privada en la salud y estatizar todo el sistema.

Así lo sostienen dirigentes políticos que en el pasado se opusieron a la reforma a la salud presentada por el Gobierno ante el Congreso y que ahora reaccionaron al modelo de salud expuesto por Petro tanto en el consejo de ministros como en publicaciones posteriores de la red social X.

“El presidente Gustavo Petro dice que la crisis del sistema de salud es por una lista heredada de interventores, pero los hechos lo contradicen: en 2024, su superintendente de salud, Luis Carlos Leal, cambió los requisitos del RILCO - listado de interventores -. En 2025, se conformó la nueva lista. Es decir, los interventores que hoy cuestiona fueron nombrados por este mismo gobierno. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad?”, afirmó la senadora del partido de la U Norma Hurtado.

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Y agregó: “Las EPS en crisis, los hospitales sin pago y los pacientes sin medicamentos no son culpa del pasado, son consecuencia de decisiones tomadas desde la Casa de Nariño. ¿Desconoce el presidente lo que hace su gobierno o intenta desviar la responsabilidad?”.

En esa misma línea también se pronunció el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero, quien señaló que el presidente “está empeñado en destruir el sistema de salud antes de que acabe su nefasto gobierno”.