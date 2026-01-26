Reubicaron al colaborador de Frisby que apareció en video viral gritando porque “lo humillan” en su trabajo

Luego de que un colaborador de la cadena de comidas de Frisby se hiciera viral tras ser grabado por varios clientes cuando gritaba desesperado denunciando el acoso y la humillación del que al parecer era víctima, la empresa se pronunció y el Ministerio del Trabajo anunció medidas.
“Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? ¡Estoy aburrido de cómo me humillan! Estoy aburrido de cómo aquí me humillan. Me humillan todos los días, todos los días a cada hora. Estoy aburrido”, no paraba de repetir el hombre mientras le daba golpes al mesón del local de comidas del centro comercial La Estación, en Ibagué, donde ocurrió la escena el pasado jueves, 22 de enero.