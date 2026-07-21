“Dimos en el blanco... y en el negro”: el momento incómodo entre Petro y Francia Márquez en discurso del presidente saliente

El último discurso público del presidente saliente Gustavo Petro, pronunciado el 20 de julio desde el sur de Bogotá, no solo estuvo marcado por la defensa de su gestión y por sus reiteradas denuncias sobre un supuesto fraude electoral, sino también por un momento que volvió a centrar la atención en la relación con la vicepresidenta Francia Márquez.
Durante su intervención, Petro hizo un balance de las políticas sociales impulsadas por su administración y afirmó que estas habían beneficiado a distintos sectores de la población. Fue entonces cuando pronunció una frase que rápidamente generó reacciones.
“Y dimos en el blanco... y en el negro... y en el indígena, porque este gabinete que ustedes ven aquí, con sus más y sus menos...”, expresó el mandatario mientras tocaba el hombro de la vicepresidenta.