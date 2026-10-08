“Está muy lenta la atención estos meses”: congresista uribista dice que el Fondo Milagro “ya debería estar funcionando”

El representante a la Cámara por Antioquia, Jhon Jairo Berrío, hizo un balance dos meses después del terremoto del 10 de agosto. En entrevista con EL COLOMBIANO, el miembro de la bancada antioqueña habló de las “inquietudes” y “aciertos” del “Fondo Milagro”, el mecanismo creado por el gobierno de Abelardo de la Espriella para centralizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. El congresista expresó su solidaridad con los familiares de las 331 personas que murieron tras el sismo, así como con los 4.500 heridos y los más de 450.000 afectados. A renglón seguido, dijo que “es una tragedia que deja más de 4.300 centros educativos afectados, 400 centros de salud, 120 puentes y un tanto igual de vías afectadas, sin contar los más de edificios y viviendas afectadas en 16 departamentos”. Le puede interesar: Así funcionará el Fondo Milagro: detalles del contrato para la reconstrucción dos meses después del terremoto Luego, explicó lo que las cifras implican para lo que ha venido después del terremoto. “Demuestran la dificultad que tenemos para la recuperación, no solo en viviendas y edificios, sino en la infraestructura social. Se calcula que puede llegar a 30 millones de pesos el costo de la reconstrucción. Se necesitan dos puntos del PIB que irían destinados a la reconstrucción del país”.

Rescate, atención inicial a damnificados y solidaridad nacional

Con respecto a qué se hecho bien el Estado y qué no tanto, resaltó “la rápida intervención del Estado y el Gobierno para atender a los damnificados”, y la “solidaridad de todo el pueblo colombiano; desde los más humildes, aportando cinco, diez, quince mil pesos o yendo a remover escombros, hasta ciudadanos y empresarios que han aportado cientos de miles de millones de pesos”. También aplaudió a los cuerpos de rescate “en sus labores de recuperación de las personas que sobrevivieron” así como “los cuerpos de quien lamentablemente falleció”.

Análisis del Fondo Milagro: avances, dudas sobre transparencia y lentitud

En cuanto al “Fondo Milagro”, Berrío expresó algunas “inquietudes” que le genera el mecanismo, cuya creación considera un “acierto”. Dijo que “surgen algunas inquietudes. Primero, cuántos recursos va a mover. Segundo, de dónde van a salir esos recursos. Tercero, a qué sectores del Presupuesto General de la Nación le van a recortar. Recordemos que esto vale alrededor de 40 billones de pesos. ¿Cuáles van a ser los controles para poder evidenciar la correcta ejecución de estos recursos”. Berrío hizo otros llamados de atención al Gobierno. “Sigo manifestando mis preocupaciones. Uno, que haya reglamentación interna en el Fondo para garantizar la honorabilidad en la Ejecución de estos recursos. Dos, cuánto realmente van a ser los recursos que van a ingresar a este Fondo, de dónde van a salir, a quién se le va a recortar y en dónde vamos a ser más eficientes con la Dian para tener un mayor recaudo. Hay muchas dudas e inquietudes”. Y agregó: “como congresista debo hacer control político y seguimiento en la ejecución de estos recursos. Que sea de una manera honesta, transparente, pero también eficiente y eficaz”. Y sentenció que “está muy lenta la atención en estos dos meses. El Fondo ya tendría que estar funcionando y tendríamos que estar dándole solución a las personas afectadas. Espero que comience a funcionar prontamente, pero que haya claridad en su manejo de los recursos. Eso sí, resaltó que “crear el Fondo de por sí es un acierto, porque quita las trabas que tiene el engranaje legal en los gastos que tienen que darse por parte del Estado, volviéndolo más ágil, eficiente y eficaz”. Y puntualizó que “sentar en la mesa directiva de este Fondo a grandes empresarios también puede dar tranquilidad en el manejo serio, honesto y eficiente de los recursos, dándole un sentido empresarial a la ejecución”.

Propuestas desde el Congreso para financiar la reconstrucción con recortes e impuestos

En cuanto a lo que se propone desde el Congreso para que se asigne presupuesto a la reconstrucción, aseguró que desde la bancada del Centro Democrático han hecho varias propuestas al Gobierno. “Hemos sido reiterativos con el gobierno de Abelardo de la Espriella con que debe disminuir de manera urgente y rápida los gastos de funcionamiento. Estamos solicitando que eso sea siquiera dos puntos del PIB, lo que equivale a 40 billones de pesos. Que gran parte de estos recursos se vayan a atender las necesidades en la reconstrucción después de este terremoto”, dijo. Adicionalmente, mencionó un proyecto de ley que propone, que “busca ponerle IVA del 19% a los minimis o envíos postales urgentes. Se calcula que, por cuenta de este nuevo impuesto, el Estado entraría a recoger cinco o seis billones de pesos”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según mencionó, este impuesto se le pondría “a las plataformas asiáticas que, por cierto, están acabando con el empleo en Colombia, con la industria, con el comercio. Entonces salvamos la industria, el comercio, puestos de empleo y recogemos recursos que se destinarían inicialmente a la reconstrucción del país a consecuencia del terremoto”. Bloque de preguntas frecuentes