El supuesto papel de un funcionario de Petro en el intento de entrega de alias ‘Fito’, ¿de quién se trata?

Según la publicación, una funcionaria colombiana habría compartido con el emisario del narcotraficante el número telefónico del viceministro Mauricio Jaramillo, con el fin de facilitar un contacto entre ambos, lo que generó un cruce de mensajes entre ambos.

Ese medio sostiene que el contacto se habría dado en el marco de gestiones relacionadas con alias Fito debido a tensiones diplomáticas y eventos judiciales que vinculan al líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros con el país vecino.

Sin embargo, este domingo el medio ecuatoriano Vistazo publicó una revelación sobre un supuesto acercamiento entre un emisario del narcotraficante y altos funcionarios de la Cancillería colombiana, ocurrido el 5 de junio de 2025 y entre los que estaría Jaramillo.

Hasta ahora, el nombre de Jaramillo no había sido vinculado al caso de José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito.

Mauricio Jaramillo, viceministro de Relaciones Multilaterales de Colombia, ha sido mencionado en una investigación periodística en Ecuador que detalla las 72 horas que el presidente Gustavo Petro pasó en Manta, una ciudad costera de ese país.

De acuerdo con el medio Vistazo, el jueves 5 de junio de 2025 una funcionaria de esa cancillería llamó a un delegado de ‘Fito’, que lo representaba como negociador. Esto ocurrió a las 11:45 a. m. No tuvo respuesta.

Un minuto después le alertó que le iba a llamar. Tres horas más tarde, le escribió al delegado de ‘Fito’: “-Buenas, pudo hablar?”

Como recibió una respuesta negativa, le volvió a escribir, esta vez para compartirle el número de celular del viceministro de Relaciones Multilaterales, Mauricio Jaramillo. Y le advirtió que él le había llamado, sin recibir contestación.

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-‘Si está fuera del país, le agrega el indicativo 57’, le explicaba.

Según reportes de Inteligencia, citados por la investigación periodística, en la casa también hubo festejos con la música a alto volumen.

-Él está esperando su llamada’, le insistió. ‘Escríbale si no le contesta, dígale quién es’.

Hacia el fin de la tarde, el negociador de ‘Fito’ le comentó a la funcionaria que ya le estaba escribiendo al viceministro.

El alto funcionario se habría contactado hacia las 5 p. m. de ese día con el representante y negociador de ‘Fito’.

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Como respuesta, recibió este mensaje citado por el medio: “Estoy adelantando una tarea para la entrega del Sr Macías a la justicia de su país, ha sido complejo porque el gobierno ecuatoriano, al parecer, tiene una posición que no les ha permitido llegar a un acuerdo”.

Y le pedía atender una llamada, para contextualizar con el tema.

El medio dice que “una periodista de Vistazo escribió al viceministro al mismo número que consta en el chat. Recibió su contestación y le planteó la pregunta, pidiéndole su versión sobre el diálogo que había mantenido con Fito. En concreto, se le preguntó si esta conversación fue oficial. Hasta el cierre de este reportaje, el viceministro no respondió esta solicitud”.

En contexto: Petro niega que se haya reunido con alias Fito en Manta durante visita a Ecuador, pero ¿por qué viajó a esa ciudad y no avisó al Congreso?

Fuentes cercanas a este proceso fallido de negociación con autoridades colombianas, cita Vistazo, dicen que ‘Fito’ buscaba salir a una cárcel de Estados Unidos, evitar ir a El Salvador, que su familia recibiera protección e identidad nueva en un tercer país. Finalmente, ‘Fito’ fue detenido el 25 de junio de 2025. Poco después fue extraditado a Estados Unidos.