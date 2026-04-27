El supuesto papel de un funcionario de Petro en el intento de entrega de alias ‘Fito’, ¿de quién se trata?

Mauricio Jaramillo, viceministro de Relaciones Multilaterales de Colombia, ha sido mencionado en una investigación periodística en Ecuador que detalla las 72 horas que el presidente Gustavo Petro pasó en Manta, una ciudad costera de ese país.
Hasta ahora, el nombre de Jaramillo no había sido vinculado al caso de José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito.
Sin embargo, este domingo el medio ecuatoriano Vistazo publicó una revelación sobre un supuesto acercamiento entre un emisario del narcotraficante y altos funcionarios de la Cancillería colombiana, ocurrido el 5 de junio de 2025 y entre los que estaría Jaramillo.
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Ese medio sostiene que el contacto se habría dado en el marco de gestiones relacionadas con alias Fito debido a tensiones diplomáticas y eventos judiciales que vinculan al líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros con el país vecino.
Según la publicación, una funcionaria colombiana habría compartido con el emisario del narcotraficante el número telefónico del viceministro Mauricio Jaramillo, con el fin de facilitar un contacto entre ambos, lo que generó un cruce de mensajes entre ambos.