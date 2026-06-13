Las posiciones que aún no tienen dueño en la Selección Colombia antes de su estreno mundialista

Uno de los focos principales está en la banda derecha. Durante mucho tiempo, Daniel Muñoz fue considerado una pieza fija en el esquema de Lorenzo gracias a su despliegue físico, capacidad ofensiva y regularidad. Sin embargo, el lateral del Crystal Palace no atraviesa su mejor momento desde la Copa América de 2024.

Más allá de los resultados, los partidos sirvieron para que el cuerpo técnico evaluara alternativas y confirmara que la competencia interna está más viva que nunca. Varias figuras habituales vieron amenazada su condición de titulares por futbolistas que aprovecharon cada minuto para demostrar que están listos para asumir un papel protagónico.

La Selección Colombia entra en la recta final de su preparación para el debut mundialista este miércoles 17 de junio, desde las 9:00 p.m. (hora de Colombia), ante Uzbekistán. Aunque el equipo de Néstor Lorenzo mantiene una base sólida que ha demostrado competitividad durante el proceso clasificatorio, los últimos amistosos frente a Costa Rica y Jordania dejaron varias preguntas abiertas que podrían provocar cambios importantes en la formación titular.

La situación ha sido aprovechada por Santiago Arias. El experimentado defensor sumó 133 minutos durante los amistosos y dejó una impresión muy positiva. Su entendimiento con James Rodríguez fue inmediato; mostró seguridad en defensa y una condición física que le permitió responder con intensidad durante largos tramos de los encuentros.

Lo que parecía una posición definida hoy aparece como una de las principales incógnitas de cara al estreno mundialista.

La zaga central tampoco está exenta de competencia. Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí han conformado una de las parejas más sólidas del ciclo Lorenzo, pero los ensayos recientes evidenciaron que el seleccionador contempla nuevas variantes.

Willer Ditta recibió 118 minutos de juego, incluso más que los 92 otorgados a Dávinson Sánchez. El defensor de Cruz Azul respondió con actuaciones convincentes, mostrando fortaleza física, agresividad en los duelos y una adaptación que le permite competir directamente por un lugar entre los titulares.

Su presente en el fútbol mexicano y la experiencia acumulada jugando en condiciones de altura le otorgan argumentos adicionales para convertirse en una alternativa real y no simplemente en un relevo de emergencia.

Otro de los sectores donde la competencia se intensificó es el mediocampo. Richard Ríos, uno de los hombres de confianza de Lorenzo durante buena parte del proceso, ha mostrado una disminución en su regularidad y todavía no logra recuperar el nivel que lo convirtió en una pieza clave del equipo.

En contraste, Gustavo Puerta aprovechó al máximo sus oportunidades. En 114 minutos disputados dejó ver una versión dinámica, intensa y con mucha personalidad. Además, su entendimiento con Jéfferson Lerma fue uno de los aspectos más destacados de los amistosos.

La energía, la capacidad de recuperación y el despliegue físico del joven volante le han permitido instalar un debate que parecía inexistente hace apenas unos meses.

Si hay una zona que genera verdadera inquietud, esa es la delantera. Las molestias físicas de Jhon Córdoba han complicado la planificación ofensiva y dejan a Luis Suárez como la principal referencia de área para el debut mundialista.

La situación preocupa porque detrás de él las alternativas todavía no ofrecen plena confianza. El “Cucho” Hernández dispuso de 90 minutos para mostrar sus credenciales, pero dejó más interrogantes que respuestas. En varios pasajes se mostró ansioso, desconectado del circuito ofensivo y sin la influencia esperada en una estructura que tiene a Luis Díaz como principal generador de peligro.