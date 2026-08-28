Este es el paquete de medidas del gobierno De la Espriella para evitar alza de precios por el terremoto

El gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), oficializó una serie de medidas que buscan impedir incrementos injustificados en precios de bienes esenciales en zonas que fueron afectadas por el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto. Ante el sismo que devastó al occidente colombiano y que dejó a más de 406.000 personas damnificadas, al parecer habría algunas personas que estarían aprovechando para subir el precio a algunos bienes esenciales de la canasta familiar, así como de algunos servicios como el arrendamiento. Como una manera de evitar esas conductas, la SIC publicó varias medidas para proteger a los consumidores en medio de la catástrofe desatada. Una de las primeras decisiones es la prohibición de los bienes y servicios necesarios para atender la emergencia.

La entidad recordó que no está permitido “aprovechar la situación de emergencia para generar prácticas de especulación con los precios” y por lo tanto no podrán haber aumentos cuyo único fin es obtener un lucro adicional limitando el acceso a los consumidores de un bien en condiciones de equidad. Lea también: Grupo Éxito baja precios y ayuda a familias afectadas por el terremoto Otra de las prohibiciones es hacer acuerdos de fijación de precios entre competidores. Las empresas no podrán celebrar pactos para incrementar, a través de cualquier estrategia, los precios de los productos . Dicha restricción va desde la fijación directa, así como las prácticas orientadas a limitar artificialmente la oferta. Por otra parte, la SIC aclaró que, basados en el Régimen de Protección de la Competencia, sí está permitida la realización de acuerdos legítimos entre competidores siempre y cuando estos sean necesarios para atender la emergencia derivada del terremoto y se deriven en beneficios para los consumidores. En el paquete de medidas también se alude de forma especial a los servicios de telecomunicaciones y las autoridades advierten que estas empresas no podrán cobrar el período en el que el servicio permaneció interrumpido, además de que deben garantizar en todo momento las llamadas de los servicios de urgencias y emergencias.

La SIC también le advierte a las empresas de telecomunicaciones que en caso de tenerse que interrumpir la atención en sus oficinas o sedes físicas, deberán notificar la situación y asimismo disponer de un sistema de peticiones, quejas y reclamos a través de medios no presenciales. Finalmente, la Superintendencia les hace un llamado a los alcaldes para que en territorios de su jurisdicción adelanten acciones de inspección y vigilancia para evitar acciones como el acaparamiento, las ventas atadas, la publicidad engañosa y los contratos con cláusulas abusivas. Siga leyendo: Así se calcularon los $30 billones en pérdidas que deja el terremoto en Colombia; la cifra podría aumentar Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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