Alarma por tuberculosis en Colombia: Más de 6.000 casos en lo que va del año

La tuberculosis aún representa un importante reto para la salud pública a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que se trata de una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, el bacilo tuberculoso, que suele afectar a los pulmones.

En Colombia, cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) señalan que, con fecha de corte del 25 de abril de 2026, en lo corrido del año se han reportado ya 6.992 casos de tuberculosis, de los cuales 163 se han registrado en Cartagena.

Además, a nivel nacional se reportan 170 casos de tuberculosis farmacorresistente, que es como se denomina la enfermedad cuando no responde a los medicamentos habituales para el tratamiento. En Cartagena se tiene registro de tres casos de este tipo.

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De acuerdo con la OMS, la tuberculosis se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. Sin embargo, se trata de una enfermedad prevenible y curable, que puede ser mortal si no se trata.