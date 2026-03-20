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Alerta de la Fiscalía: así es la nueva modalidad de estafa en parqueaderos de centros comerciales

La Fiscalía advirtió sobre una nueva forma en la que los delincuentes buscan engañar a conductores mediante daños al vehículo y el robo de datos. Conozca los detalles.

  • En los parqueaderos de los centros comerciales algunos delincuentes aprovechan para hacer algunos daños a los autos con un fin engañoso. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
    En los parqueaderos de los centros comerciales algunos delincuentes aprovechan para hacer algunos daños a los autos con un fin engañoso. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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En una nueva modalidad de estafas, delincuentes han aprovechado el descuido en algunos parqueaderos para hacer de las suyas y estafar a los conductores. La Fiscalía ya alertó sobre esta modalidad y ha dejado algunos consejos de seguridad.

El nuevo actuar de los delincuentes se centra en los centros comerciales donde aparecen algunos autos con averías en algunas partes exteriores.

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Estos daños serían ocasionados intencionalmente por algunos individuos, quienes rayan la carrocería, rompen espejos o dañan alguna otra autoparte. Luego de provocar esto, dejan en el carro una tarjeta con un número de teléfono ofreciendo responder por los perjuicios.

Según lo advertido por la Fiscalía, este es el inicio del engaño, pues una vez la persona se contacta a ese número, los delincuentes aseguran que ya se comunicaron con una supuesta aseguradora.

Al afirmar esto, el estafador promete cubrir todos los gastos. Después le dice a la persona afectada por el daño que le va a enviar un enlace para seguir el proceso.

Esos enlaces enviados son fraudulentos, pues una vez la persona ingresa, el delincuente puede apropiarse de datos personales, financieros o instalar software malicioso en el dispositivo móvil.

¿Qué se debe hacer para no caer en manos de estafadores en los parqueaderos?

Para no ser víctima de esta modalidad, la Fiscalía recomienda a los conductores que, cuando se vean expuestos a este tipo de escenarios, una de las formas para detectar si verdaderamente se trata de un ofrecimiento para reparar los daños o es un intento de engaño, es hacer preguntas claves a quien está del otro lado del teléfono.

La autoridad judicial e investigativa sugiere pedirle a quien contesta datos claros como nombre, cédula, aseguradora y placa del vehículo. Si la persona no está registrada, da información incompleta o pone excusas, es una señal de alerta, según la Fiscalía.

Adicionalmente, se aconseja no acceder a enlaces enviados por desconocidos y contactar directamente a la empresa de seguros a través de los canales oficiales. La Fiscalía recuerda que siempre se debe verificar la información antes de compartir datos personales.

En caso de que ya una persona haya sido víctima en este tipo de delitos informáticos, lo que se debe hacer, según sugiere la autoridad, es cambiar de inmediato contraseñas en correos electrónicos, aplicaciones financieras y redes sociales.

Asimismo, la persona debe comunicarse con el banco y entidad financiera para bloquear tarjetas o cuentas y así detener nuevas transacciones.

Respecto al dispositivo, se debe instalar un antivirus actualizado y eliminar archivos y aplicaciones sospechosas. Las denuncias se pueden hacer a la línea 122 de la Fiscalía o en la página www.fiscalia.gov.co a través de la opción Denuncia Fácil.

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