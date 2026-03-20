Alerta de la Fiscalía: así es la nueva modalidad de estafa en parqueaderos de centros comerciales

En una nueva modalidad de estafas, delincuentes han aprovechado el descuido en algunos parqueaderos para hacer de las suyas y estafar a los conductores. La Fiscalía ya alertó sobre esta modalidad y ha dejado algunos consejos de seguridad.

El nuevo actuar de los delincuentes se centra en los centros comerciales donde aparecen algunos autos con averías en algunas partes exteriores.

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Estos daños serían ocasionados intencionalmente por algunos individuos, quienes rayan la carrocería, rompen espejos o dañan alguna otra autoparte. Luego de provocar esto, dejan en el carro una tarjeta con un número de teléfono ofreciendo responder por los perjuicios.

Según lo advertido por la Fiscalía, este es el inicio del engaño, pues una vez la persona se contacta a ese número, los delincuentes aseguran que ya se comunicaron con una supuesta aseguradora.

Al afirmar esto, el estafador promete cubrir todos los gastos. Después le dice a la persona afectada por el daño que le va a enviar un enlace para seguir el proceso.

Esos enlaces enviados son fraudulentos, pues una vez la persona ingresa, el delincuente puede apropiarse de datos personales, financieros o instalar software malicioso en el dispositivo móvil.