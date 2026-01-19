Las duras reacciones ante ‘revesazo’ de imputación contra director de la UNP por magnicidio de Uribe

En menos de veinticuatro horas, el panorama judicial para el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, cambió de rumbo a su favor luego de conocerse el polémico ‘reversazo’ con el que la Fiscalía se echó para atrás luego de anunciar la imputación. Le puede interesar: Atención: Fiscalía echó para atrás imputación contra el director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe En la tarde-noche de este lunes 19 de enero, la Fiscalía General de la Nación detuvo la decisión de imputar cargos al funcionario en el contexto de las investigaciones por el ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. FOTO: Colprensa

Aunque inicialmente se había confirmado el avance del proceso penal, el ente acusador optó por retirar la solicitud de audiencia poco después de hacerse pública, generando una nueva polémica que envuelve esta vez a otra entidad del gobierno: la Fiscalía. Y es que, tras conocer esta decisión, las diferentes reacciones de los sectores políticos en el país no se hicieron esperar. Diferentes personalidades en el país se expresaron en contra por la forma de proceder de esta entidad, bajo mando de Luz Adriana Camargo. La solicitud de imputación contra Rodríguez fue gestionada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá. El sustento jurídico se centraba en el delito de prevaricato por omisión, relacionado directamente con las presuntas fallas en la custodia del precandidato, quien murió el pasado 7 de junio de 2025.

“La fiscal 295 adoptó la determinación (de echar para atrás la imputación) para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado, al conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el ‘Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay’”, dice la Fiscalía en su comunicado. En su momento, Rodríguez reconoció que “hubo insuficiencia” respecto al número de escoltas asignados. Además, dijo que el día del atentado solo estaban dos escoltas junto al líder opositor y un tercer escolta/conductor en el vehículo blindado.

Las contundentes reacciones tras conocer el ‘reversazo’ de la Fiscalía

Una de las críticas más fuertes tras conocer la decisión de anular la imputación de cargos por parte de la Fiscalía fue de Daniel Briceño, concejal de Bogotá, quien se despachó contra la fiscal Camargo. “Anunciaron públicamente imputación de la Fiscalía General de la Nación en contra del director de la UNP, Augusto Rodríguez, por omisión en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero luego dicen que la Fiscalía retira esa imputación. Luz Adriana Camargo, FISCAL DE BOLSILLO”, expresó. Otro que se pronunció al respecto fue Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga y ahora postulado para el Senado. “Augusto Rodríguez es el jefe inmediato de Luz Adriana Camargo, ¿alguna duda?”, sostuvo.

El exministro del Interior y ahora precandidato presidencial, Daniel Palacios, aseguró por medio de un video en redes sociales que este ‘reversazo’ fue “muy extraño”, por lo que el país seguirá “esperando respuestas claras alrededor de este magnicidio”. “Muy extraño el reversazo de la Fiscalía General en la imputación contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, por su omisión en el deber de proteger la vida de Miguel Uribe Turbay. El país sigue esperando respuestas claras alrededor de este magnicidio”, afirmó. Por otro lado, Ariel Ricardo Armel, director de la Fundación LibreMente, creada por el empresario Mario Hernández, también expresó que el tema del ‘reversazo’ era una vergüenza para el gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía.