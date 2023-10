Cuando finalmente, por un segundo correo electrónico, se le pudo poner de presente a Monsalve que el despacho judicial la esperaba, el resultado fue una ausencia total de contestación por parte de la futura imputada. Por si fuera poco, a Monsalve le fue asignado un defensor público que tampoco pudo hablar con ella ni la conocía hasta el momento de la audiencia.

“Siendo ya las 2:44 p.m., la ciudadana Angélica María Monsalve no ha ingresado a la sala virtual, por lo cual, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, del ente acusador y de la indiciada; y atendiendo a lo manifestado por el defensor público, quien no ha podido tener comunicación con la ciudadana, comoquiera que no sabía el nombre, sino hasta que ingresa a esta audiencia, no es posible realizar la audiencia”, expresó la jueza de garantías.

La togada explicó que la Fiscalía debía volver a solicitar otra audiencia de imputación, principalmente porque Monsalve no está privada de su libertad y una reprogramación implicaría que el mismo despacho sería quien conociera el asunto. A su turno, el ente acusador volvió a pedir la realización de la diligencia, que le correspondió al juzgado 36 de garantías.