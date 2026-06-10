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Con cerveza, salsa y celulares: reclusos formaron parranda en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla

El Inpec abrió una investigación interna para establecer si hubo negligencia por parte de funcionarios que permitió el ingreso de elementos prohibidos.

  • Integrantes de la banda criminal Los Costeños formaron una fiesta en una cárcel de Barranquilla. FOTOS: Capturas de video
    Integrantes de la banda criminal Los Costeños formaron una fiesta en una cárcel de Barranquilla. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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Varios reclusos fueron vistos tomando cerveza, escuchando Mala Mujer de la Sonora Matancera, y grabándose con un celular en una celda del pabellón B de la Penitenciaría El Bosque, en Barranquilla.

El caso, cuyo video circula en redes sociales, fue conocido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) luego de que en las imágenes aparecieran alias Emiro, Camilo Plata y otros señalados integrantes de la estructura criminal Los Costeños.

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El video muestra al menos a cinco reos que estarían escuchando música a alto volumen durante la noche mientras se graban con dispositivos móviles.

Sobre este caso el Inpec abrió una investigación interna para determinar cómo ingresaron los celulares y las bebidas, y si hubo negligencia por parte de los funcionarios de turno.

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No es la primera vez que internos realizan una fiesta en este establecimiento carcelario, pues en 2025 se registró una situación similar en el mismo pabellón B durante la celebración del Día del Amor y la Amistad. En aquella ocasión, tenían neveras llenas de bebidas alcohólicas y parlantes.

Cabe recordar que en las cárceles custodiadas por el Inpec está prohibido el ingreso de celulares, tabletas, módems y otros dispositivos de comunicación, así como de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas.

Tampoco está permitida la entrada de medicamentos sin prescripción médica, armas de fuego o artesanales, ni de material inflamable o peligroso que ponga en riesgo la seguridad de los reclusos y del personal penitenciario.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en la cárcel El Bosque de Barranquilla que llevó al Inpec a abrir una investigación?
El Inpec abrió una investigación interna después de que circulara un video en el que varios reclusos aparecen consumiendo cerveza, escuchando música y utilizando celulares dentro de una celda del pabellón B de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla.
¿Qué investiga el Inpec tras la difusión del video de los presos en la cárcel El Bosque en Barranquilla?
La entidad busca establecer cómo ingresaron los celulares y las bebidas alcohólicas al penal y determinar si existió negligencia o responsabilidad por parte de funcionarios encargados de la vigilancia y el control del establecimiento.
¿Quiénes aparecieron en el video de la fiesta dentro de la cárcel El Bosque?
Según la información conocida por las autoridades, en las imágenes aparecen alias Emiro, Camilo Plata y otros presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como Los Costeños, junto con otros internos del centro penitenciario.

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