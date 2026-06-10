Con cerveza, salsa y celulares: reclusos formaron parranda en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla

Varios reclusos fueron vistos tomando cerveza, escuchando Mala Mujer de la Sonora Matancera, y grabándose con un celular en una celda del pabellón B de la Penitenciaría El Bosque, en Barranquilla.

El caso, cuyo video circula en redes sociales, fue conocido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) luego de que en las imágenes aparecieran alias Emiro, Camilo Plata y otros señalados integrantes de la estructura criminal Los Costeños.

Lea también: Van 40 días de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí y solo trasladaron a un cabecilla

El video muestra al menos a cinco reos que estarían escuchando música a alto volumen durante la noche mientras se graban con dispositivos móviles.