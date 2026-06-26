Paran millonario contrato para provisión de equipos y portátiles en la Fiduprevisora

No paran los líos en la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora). Un proceso de contratación por cerca de $33.000 millones que adelanta esa entidad para el arrendamiento de equipos de cómputo quedó suspendido mientras se atienden observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación.
El contrato contempla el suministro de computadores de escritorio y portátiles, junto con servicios de instalación, configuración, soporte técnico y garantías, según información publicada por el periódico El Tiempo.
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La decisión de detener el proceso se produce en medio de recientes cambios en la dirección de la entidad, entre ellos la salida de la directora jurídica y del vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Esta última es la entidad que está encargada de administrar la seguridad social de los docentes del sector público y que es manejada por la Fiduprevisora.