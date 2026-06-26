Paran millonario contrato para provisión de equipos y portátiles en la Fiduprevisora

No paran los líos en la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora). Un proceso de contratación por cerca de $33.000 millones que adelanta esa entidad para el arrendamiento de equipos de cómputo quedó suspendido mientras se atienden observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación. El contrato contempla el suministro de computadores de escritorio y portátiles, junto con servicios de instalación, configuración, soporte técnico y garantías, según información publicada por el periódico El Tiempo. Le puede interesar: Red de Veedurías dice que presidente de Fiduprevisora no cumple requisitos del cargo. La decisión de detener el proceso se produce en medio de recientes cambios en la dirección de la entidad, entre ellos la salida de la directora jurídica y del vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Esta última es la entidad que está encargada de administrar la seguridad social de los docentes del sector público y que es manejada por la Fiduprevisora.

La licitación fue abierta el pasado 8 de mayo y la adjudicación estaba prevista para el próximo 29 de junio. Sin embargo, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó suspender el trámite, evaluar su terminación anticipada y revisar posibles causales de nulidad antes de continuar con la contratación. En la plataforma Secop II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) figuraban dos empresas interesadas en el proceso: Ricoh Colombia S.A.S. y Nueva Era Soluciones (NES S.A.S.). No obstante, una comunicación firmada por la gerente de Adquisiciones de Fiduprevisora, Stefanía Gutiérrez, confirmó la suspensión del procedimiento, aunque sin precisar una fecha para su reanudación.

Observaciones de la Procuraduría

Entre las inquietudes expuestas por el Ministerio Público, que mencionó el diario bogotano, se encuentran la presunta falta de publicación de documentos clave de la etapa precontractual, como los estudios previos y el análisis de mercado, lo que podría afectar principios como la transparencia, la igualdad y la economía en la contratación pública.

Además, la entidad de control advirtió que la experiencia de los proponentes habría sido utilizada tanto como requisito habilitante como criterio de calificación. Esa situación podría representar una doble valoración dentro del proceso de selección del contratista. También se cuestiona que el manual interno de contratación no establezca con suficiente claridad la diferencia entre los requisitos mínimos para participar y los factores que otorgan puntaje a las ofertas.

Respuesta de Fiduprevisora

Frente a las observaciones, el presidente de Fiduprevisora, Diego Andrés Salcedo Monsalve, aseguró que la entidad entregó a la Procuraduría la documentación solicitada, incluidos los estudios previos y el análisis de mercado.