Otro concierto en vilo en Bogotá: negaron autorización para el “Festival Más Contentoso Luis Alfonso”

A propósito de la polémica generada por la cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, que se realizaría el 27 de septiembre en el recién inaugurado escenario Vive Claro de Bogotá, surgió otro inconveniente relacionado con el evento denominado “El Festival Más Contentoso- Luis Alfonso”, programado para el 4 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital colombiana.

La Secretaría de Gobierno expidió la Resolución GJR-1349 de 2025, con la cual negó en primera instancia, el pasado 18 de septiembre, la autorización del evento de Luis Alfonso. La decisión se tomó debido a que la empresa Cmn Colombia S.A.S. presentó la documentación en la Ventanilla Única de Aglomeraciones de Público (SUGA), pero sin cumplir con la totalidad de los conceptos y requisitos exigidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y en la Resolución 569 de 2014, según conoció El Tiempo.

De igual forma, a la fecha (1 de octubre) los organizadores no han subsanado los documentos requeridos para la realización del evento, aunque tienen plazo hasta el 3 de octubre para allegar los soportes favorables y obtener el permiso.