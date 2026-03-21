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Tras grave accidente en Bogotá, fallece hermana de Dilan Cruz, el joven que pereció durante el llamado “estallido social” en 2019

La joven al parecer sufrió un accidente de tránsito en el sur de la capital del país. Pese a ser internada de urgencia, no resistió la gravedad de las heridas.

  • A la izquierda, Dylan Cruz Medina, joven asesinado por la Policía en 2019. A la derecha su hermana Mayerly. FOTO: imagen tomada de redes.
    A la izquierda, Dylan Cruz Medina, joven asesinado por la Policía en 2019. A la derecha su hermana Mayerly. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La familia de Dilan Cruz Medina, el joven que pereció debido a lesiones ocasionadas por la Policía hace seis años, durante el llamado “estallido social”, vuelve a enfrentar un profundo golpe. Este 21 de marzo se confirmó el fallecimiento de Mayerly Cruz, hermana menor, quien habría resultado gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido un día antes en el sur de Bogotá.

Tras el incidente, ocurrido el viernes, 20 de marzo, Mayerly quedó en estado crítico. Por ello fue trasladada a un centro hospitalario en la localidad de Kennedy, donde permaneció luchando por su vida durante varias horas.

Desde el primer momento, sus familiares acudieron a las redes sociales para pedir apoyo y acompañamiento en medio de la incertidumbre.

Su hermana, la creadora de contenido Denis Cruz Medina, compartió un video en el que describía la gravedad de la situación.

“Hago este video desde un lugar muy vulnerable. El día de hoy mi hermana tuvo un accidente de tránsito, y su estado de salud es muy crítico”, expresó, visiblemente afectada.

Al llamado también se sumó su madre, Yenny Alejandra Medina, quien pidió solidaridad a quienes seguían el caso.

“Por favor, oren por la hermanita de Dilan... no queremos vivir esto. Ya lo vivimos”, comentó.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, en la mañana del 21 de marzo se confirmó el fallecimiento de la joven Mayerly Cruz.

Horas después, Denis compartió un mensaje breve, acompañado de una imagen y una canción: “Te fuiste, y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”.

A diferencia de su hermana, Mayerly mantenía un perfil más discreto en redes sociales. La muerte de la joven se suma a una historia familiar marcada por la tragedia y la exposición pública.

Lea también: Condenaron a 22 años de cárcel a alias El Viejo por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En 2019, la familia Cruz Medina se convirtió en un símbolo nacional tras la muerte de Dilan Cruz a manos de la Policía, durante las movilizaciones sociales en Bogotá.

Desde entonces, sus integrantes han participado activamente en espacios de memoria, protestas y procesos relacionados con la búsqueda de justicia.

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