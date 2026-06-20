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Fact check: video de Fajardo haciendo un corazón, como si apoyara a Cepeda, no es actual

Desde EL COLOMBIANO buscamos a la campaña del excandidato Sergio Fajardo, quien sacó un poco más de un millón de votos en primera vuelta y quedó en la cuarta posición.

  • Video que ha circulado de Sergio Fajardo, haciendo con los dedos un corazón, no es actual, dice su campaña. Fotos: El Colombiano y redes
    Video que ha circulado de Sergio Fajardo, haciendo con los dedos un corazón, no es actual, dice su campaña. Fotos: El Colombiano y redes
El Colombiano
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hace 41 minutos
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En esta recta final de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo este domingo 21 de junio, ha empezado a circular en las redes sociales de TikTok e Instagram un video del excandidato Sergio Fajardo haciendo con su mano derecha la señal de un corazón.

El clip ha sido compartido por Susana Muhamad, exministra de Ambiente del gobierno Petro y quien ahora promueve la candidatura de Iván Cepeda, cuya campaña después de perder la primera vuelta ante Abelardo De la Espriella se concentró en posicionar la señal del corazón con los dedos.

La exfuncionaria acompañó el video con este mensaje: “Llegó el +57 que muchos esperábamos. ¡Vamos!”.

Desde EL COLOMBIANO buscamos a la campaña del excandidato Sergio Fajardo, quien sacó un poco más de un millón de votos en primera vuelta, y nos dijeron varias cosas.

No se pierda: “No hice el decálogo para negociar con nadie”: Fajardo habla de su posición para segunda vuelta

Lo primero que nos indicaron es que el video sí es real, pero que no corresponde a esta campaña actual entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, sino que se trata del fragmento de un video del hoy excandidato por allá en septiembre del año pasado, aproximadamente, y tiene que ver con el apoyo que en su momento el movimiento K-popper le dio al profesor Sergio Fajardo.

“Este movimiento ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, y ese gesto de las manos formando un corazón también lo hizo desde hace bastante tiempo. Se puede revisar en sus redes sociales, donde queda claro que los K-popers ya estaban con nosotros desde antes. Cuando Sergio Fajardo pierde en la primera vuelta, muchos K-popers se van con Cepeda”, dice una fuente consultada por este diario.

Vea: Sergio Fajardo habla tras su última campaña: el decálogo, la polarización y su futuro político

Además, explicaron desde la campaña de Sergio Fajardo que una vez pierde las elecciones el candidato del centro, personas no identificadas empiezan a poner a circular el video como si Fajardo estuviera apoyando a Cepeda, “eso es falso”.

EL COLOMBIANO consultó también al propio excandidato Sergio Fajardo, quien remitió dos links de dos videos de su campaña donde él habla del movimiento K-popers y de los encuentros que ha sostenido él y su equipo con este movimiento en Bogotá, que reúne a los fanáticos del K-pop (música pop originaria de Corea del Sur) para hacer comunidad en la capital del país.

“Solo es cierto lo que está en mis redes”, afirmó Fajardo al ser consultado por este diario.

¿Qué son los K-popers?

A nivel global, son los fanáticos y seguidores de la música pop coreana (K-pop) y conforman comunidades masivas y organizadas a nivel global por sus artistas K-pop favoritos (como BTS por ejemplo). En el caso de su inclusión en la campaña de Iván Cepeda, el medio El País América, detalló que aquí, algunos grupos de K-popers son una “suerte de ejército juvenil que tiene la voluntad como única arma. Con ella, diseñan infografías donde explican de manera sencilla algunas de las propuestas de Gobierno de Cepeda, o crean videos que tienen cantantes de k-pop de fondo y textos como este: “¿Sabías que Iván Cepeda propone ampliar el acceso a la universidad pública gratuita en Colombia?”.

El medio señala que este tipo de contenidos suelen circular posteriormente en redes sociales como TikTok, Instagram o X, donde se agrupan bajo etiquetas que rápidamente se convierten en tendencia.

Lea también: Fajardo aún no revela apoyo en segunda vuelta: “los votos no son de los dirigentes”

Entre ellas se mencionan #CepedaPresidente, #KpopersConElPacto, #KpopersConIvan y #FirmesPorLaPatria, esta última utilizada, según el reporte, con la intención de insertarse en el lema de campaña de De la Espriella para “interferir o debilitar su posicionamiento”.

En el artículo, publicado el 5 de junio pasado, citan el testimonio de Génesis Mesa, una productora audiovisual bogotana de 30 años, que es una de las cinco administradoras del canal de WhatsApp Movimiento Kpopers por el Pacto Histórico.

“No lidera, dice, sino que más bien dirige, porque las iniciativas no surgen solo de ellas, sino de la comunidad. Cuenta que, después de los resultados de la primera vuelta y tras desahogarse con algunas amigas, sintieron la necesidad de aportar a la campaña de Cepeda”, relata El País América en su reportaje.

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