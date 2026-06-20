Fact check: video de Fajardo haciendo un corazón, como si apoyara a Cepeda, no es actual

En esta recta final de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo este domingo 21 de junio, ha empezado a circular en las redes sociales de TikTok e Instagram un video del excandidato Sergio Fajardo haciendo con su mano derecha la señal de un corazón. El clip ha sido compartido por Susana Muhamad, exministra de Ambiente del gobierno Petro y quien ahora promueve la candidatura de Iván Cepeda, cuya campaña después de perder la primera vuelta ante Abelardo De la Espriella se concentró en posicionar la señal del corazón con los dedos.

La exfuncionaria acompañó el video con este mensaje: “Llegó el +57 que muchos esperábamos. ¡Vamos!”. Desde EL COLOMBIANO buscamos a la campaña del excandidato Sergio Fajardo, quien sacó un poco más de un millón de votos en primera vuelta, y nos dijeron varias cosas. No se pierda: “No hice el decálogo para negociar con nadie”: Fajardo habla de su posición para segunda vuelta Lo primero que nos indicaron es que el video sí es real, pero que no corresponde a esta campaña actual entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, sino que se trata del fragmento de un video del hoy excandidato por allá en septiembre del año pasado, aproximadamente, y tiene que ver con el apoyo que en su momento el movimiento K-popper le dio al profesor Sergio Fajardo. “Este movimiento ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, y ese gesto de las manos formando un corazón también lo hizo desde hace bastante tiempo. Se puede revisar en sus redes sociales, donde queda claro que los K-popers ya estaban con nosotros desde antes. Cuando Sergio Fajardo pierde en la primera vuelta, muchos K-popers se van con Cepeda”, dice una fuente consultada por este diario. Vea: Sergio Fajardo habla tras su última campaña: el decálogo, la polarización y su futuro político Además, explicaron desde la campaña de Sergio Fajardo que una vez pierde las elecciones el candidato del centro, personas no identificadas empiezan a poner a circular el video como si Fajardo estuviera apoyando a Cepeda, “eso es falso”.

EL COLOMBIANO consultó también al propio excandidato Sergio Fajardo, quien remitió dos links de dos videos de su campaña donde él habla del movimiento K-popers y de los encuentros que ha sostenido él y su equipo con este movimiento en Bogotá, que reúne a los fanáticos del K-pop (música pop originaria de Corea del Sur) para hacer comunidad en la capital del país. “Solo es cierto lo que está en mis redes”, afirmó Fajardo al ser consultado por este diario.

¿Qué son los K-popers?