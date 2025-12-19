x

Fact check: Petro difundió video de saqueos en Argentina como si fuera actual, pero era de 2023 y terminó borrándolo

El mensaje con el video lo compartió a través de su cuenta en X (antes Twitter). Al momento en que se dio cuenta de que no era actual, lo borró.

  • El video se trataría de unos saqueos en Buenos Aires, Argentina durante la gestión de Alberto Fernández en 2023.
El Colombiano
El Colombiano
19 de diciembre de 2025
bookmark

En los casi tres años que completa en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha tenido que rectificar en varias ocasiones sobre lo que comparte en sus redes sociales. La más reciente ocurrió este viernes, cuando compartió un video sobre supuestos saqueos en las afueras de Buenos Aires como si fueran hechos actuales; sin embargo, el material era antiguo y Petro terminó borrando la publicación.

Resulta que el video data del 24 de agosto de 2023, cuando se registró una ola de saqueos en distintas zonas del país latinoamericano, en medio de la crisis económica y la fuerte devaluación posterior a las elecciones primarias de ese año. Las imágenes circularon ampliamente en medios de comunicación y redes sociales en ese momento durante el mandato de Alberto Fernández.

A pesar de ello, el presidente Petro acompañó la publicación con el mensaje: “Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, acompañando el trino con un enlace del supuesto video de los saqueos.

Las críticas inmediatas

A esto, de inmediato, varios usuarios le respondieron sobre el año en la que se grabaron los videos. “Petro publicando videos del 2023 en Argentina, desinformando al mundo, metiéndose en los asuntos de otro país, siendo presidente, es tan solo el día a día del mandatario más ignorante y demente que ha tenido el continente”, le respondió el abogado y estratega político Emmanuel Rincón a través de esta red social.

Justamente, las imágenes que se comparten en el video corresponden a un saqueo a un supermercado de la cadena “Día” en el municipio de Buenos Aires de José C. Paz, ocurrido en medio de la campaña electoral de ese año.

Otros usuarios de esta red social le comentaron sobre su error, hasta ciudadanos argentinos, como el periodista Diego Laje, quien escribió que “Petro comparte un video viejo del desastre peronista argentino como si fuera actual. No es un error, es pánico. Cuando el modelo fracasa en toda la región, el reflejo es mentir, exagerar y agitar fantasmas”.

Ante su error, el mandatario colombiano borró el mensaje y actualmente ya no se puede ver. Sin embargo, la imagen del trino sigue circulando por redes sociales y las críticas siguen creciendo ante la confusión que tuvo por varias horas el presidente Gustavo Petro.

Debido a la cantidad de seguidores con los que cuenta el mandatario colombiano, que actualmente tiene más de 8 millones de seguidores, este tipo de contenido falso tiene un alcance muy grande de difusión. Por lo que, las respuestas que tiene este trino del mandatario, tildan de “irresponsable” y “asombroso” al presidente por este video que compartió en su cuenta de esta red social.

Lea también: Fact-check: El “shadowban” no explicaría la pérdida de 500.000 seguidores en X que denunció Petro

