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Exclusivo | Regresó a Colombia este narco del Cartel de Medellín que ya pagó su pena

Se trata de Fabio Enrique Ochoa Vasco, conocido en el bajo mundo como “Kiko Pobre” o “Carlos Mario”. Se encuentra en la capital paisa y maneja un bajo perfil.

  • Había sido capturado en Venezuela en 2009 y extraditado a EE.UU., donde lo condenaron a nueve años de celda. Foto: Cortesia
    Había sido capturado en Venezuela en 2009 y extraditado a EE.UU., donde lo condenaron a nueve años de celda. Foto: Cortesia
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Hace dos meses y medio regresó a Colombia, de manera silenciosa y sin agitar a la prensa, un antiguo narcotraficante del cartel de Medellín. Se trata de Fabio Enrique Ochoa Vasco, conocido en el bajo mundo como “Kiko Pobre” o “Carlos Mario”.

Había sido capturado en Venezuela en 2009 y extraditado a EE.UU., donde lo condenaron a nueve años de celda. En sus días de crimen, perteneció al ala del cartel que lideraban, desde el municipio de Itagüí, los capos Fernando Galeano (“el Negro”) y Gerardo Moncada (“Kiko”). Ambos fueron asesinados por órdenes de Pablo Escobar en la cárcel La Catedral de Envigado (1992), lo que puso en fuga a “Kiko Pobre” durante un par de años.

Tras la muerte de Escobar en 1993 y el subsiguiente desmantelamiento del cartel,...

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