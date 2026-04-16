Migración fortalece herramientas para expulsar extranjeros que cometan delitos; van más de 80 en un año

Frente a los ciudadanos extranjeros capturados en hechos delictivos que, tras audiencias preliminares, no siempre terminan en prisión, se ha abierto un nuevo cuestionamiento sobre cómo funciona el sistema y qué ocurre con ellos después de quedar en libertad. Esa situación ha generado la percepción de que hay impunidad, especialmente en delitos cometidos por ciudadanos extranjeros.
Una entrevista realizada por Semana amplió este cuestionamiento y puso la mirada en Migración Colombia, quienes desde el inicio aclararon que esta entidad no define las responsabilidades penales ni decide si una persona debe ser encarcelada, ya que esta función recae exclusivamente en la Fiscalía y los jueces de la República. La entidad insistió en que su papel es estrictamente administrativo dentro del sistema migratorio. Así lo explicó el director regional de la región Andina, Moisés García.
“La actividad o la irregularidad migratoria en Colombia es un asunto meramente administrativo, luego no es un asunto criminal que le corresponda a Migración Colombia determinar responsabilidades judiciales por afectación a delitos”.
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En ese sentido, Migración actúa en paralelo al proceso judicial, pero desde otra orilla. Su función es evaluar la situación migratoria de los extranjeros que tienen procesos abiertos o ya han sido judicializados, para definir si pueden permanecer en el país o deben ser expulsados.