Expresidente Gaviria casi pierde un escudero de Quilates y otros secretos en De Buena Fuente

La disputa hasta última hora por quién sería la cabeza de lista del Partido Liberal estuvo a punto de generar un divorcio entre el expresidente César Gaviria y uno de sus mayores escuderos, el actual presidente del Senado Lidio García.

Si bien desde hace meses el congresista reclamaba el #1 de la lista liberal, el director del Partido resolvió ubicar allí a su hija, María Paz Gaviria, exdirectora de la feria ArtBo y sin experiencia en política.

Lea también: Los liberales le cierran la puerta al Frente Amplio de Petro y Roy Barreras: “No seremos los sepultureros de la Constitución”

Fuentes del primer círculo de García le contaron a este diario que el pulso fue hasta última hora y apenas se resolvió esta semana luego de que García dijo sin ambages que de no ser él daría un paso al costado de la colectividad, lo que representaría un duro golpe para los intereses de Gaviria, teniendo en cuenta que el congresista es uno de sus más fieles e incondicionales escuderos en la bancada.

Hubo molestia, reclamos y enfado; sin embargo, al final prevalecieron los acuerdos y el expresidente respetó el puesto de García, nada menos que el senador liberal más votado en las elecciones de 2022, cuando obtuvo más de 159.000 apoyos, lo que ratificó su caudal electoral y lo hizo –como buen cabeza de lista–, jalonador de sus compañeros. Eso sí, Gaviria le habría puesto una condición al congresista: aportarle a María Paz entre 10.000 y 15.000 votos.

La gestora cultural tendrá como fórmula a la Cámara en Bogotá a la chef Leonor Espinosa. ¿Le resultará la jugada al expresidente Gaviria?