¿Euclides Torres, financiador de la campaña Petro, está en la mira de la Ofac? Piden a Estados Unidos evaluar sanciones por corrupción

Luego de que esta semana se conociera que Estados Unidos revocó la visa a dos colombianos, entre ellos el megacontratista Euclides Torres (y a la senadora Martha Peralta), el Instituto Anticorrupción pidió a la administración de Donald Trump evaluar su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).
En contexto: ¿Quién es Euclides Torres, el financiador de eventos políticos de Petro que se quedó sin visa?
La petición fue presentada por el director del Instituto, el abogado Camilo Enciso, quien acudió a la Ley Global Magnitsky como fundamento para solicitar que las autoridades estadounidenses examinen el caso.
Esta legislación permite imponer sanciones a extranjeros vinculados con graves violaciones de derechos humanos o con corrupción a gran escala.
La carta plantea varios asuntos para revisión. Entre ellos están la relación financiera y política que Torres habría mantenido con el exministro del Interior Armando Benedetti, los recursos que se le atribuyen en actividades políticas relacionadas con la campaña Petro Presidente 2022 y una posible participación en la financiación de campañas al Congreso.