Estudiante de la Universidad del Rosario denunció presunto abuso sexual por un compañero: la institución respondió

El calendario académico fue el salvavidas de un joven acusado de presunto abuso sexual. Mientras los tiempos de la justicia universitaria se dilataban entre trámites y recursos extraordinarios, los días se convirtieron en la armadura legal que hoy le permite seguir asistiendo a clases.
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Valentina*, la estudiante que denunció haber sido abusada sexualmente por él hace casi un año, tuvo que abandonar la institución para no cruzarse con su presunto agresor en el mismo campus universitario.
La Universidad del Rosario, a pesar de sus protocolos, terminó “derrotada” por su propia burocracia ante un fallo de tutela que priorizó el derecho a la educación del señalado abusador sobre la protección de la víctima.