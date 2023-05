Nuevos ministros del Gobierno Petro están listos para empezar labores: estos son sus perfiles

Ese replanteamiento de Petro llevó a nombrar a nuevas caras en 7 de sus ministerios y también en el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). Esta mañana, hacia las 10:00 a.m, la presidencia compartió las imágenes de los nuevos ministros desde la Casa de Nariño. Estos son sus perfiles.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud

La polémica cartera de la Salud fue para Jaramillo. Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y tiene estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

Fue secretario de Salud de la Alcaldia de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.