Estadounidense falsamente acusado de abuso contra menores en Bogotá demandará a vecinos que grabaron video viral

Luego de que el fin de semana un falso caso de abuso sexual a un menor de edad en Bogotá causara la reacción de la comunidad contra un estadounidense, este ciudadano extranjero anunció acciones legales en contra de los vecinos que grabaron el video que fue viral.

Así lo anunció su abogado defensor, Fabio Humar, según lo reveló Blu Radio, quien declaró que a las personas que grabaron el video viral los demandará por falso testimonio, injuria y calumnia y fraude procesal. El proceso será radicado ante la Fiscalía General de la Nación.

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Estas acciones legales se darían luego de que la Policía Metropolitana de Bogotá capturara en Usaquén a un estadounidense que fue denunciado tras un video en el balcón de un edificio donde estaba presuntamente abusando de un menor.

Ante lo ocurrido, las autoridades activaron los protocolos para indagar al norteamericano de 36 años y hacer los respectivos exámenes de verificación a los menores de edad. Dichas revisiones descartaron violencia sexual contra los niños, según confirmó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La directora de la entidad, Astrid Cáceres, confirmó en entrevistas a Caracol Radio y El Tiempo que, según las valoraciones médicas y las indagaciones a los niños, descartaron la existencia de agresiones sexuales; sin embargo, insistió en que la investigación sigue abierta. Sobre los casos también alcanzó a pronunciarse a través de X el presidente Gustavo Petro.